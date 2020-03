Governador do RJ usou 121 vezes o helicóptero do Estado em 2019

O governador Wilson Witzel utilizou o helicóptero do Estado 121 vezes em 2019. Foram 39 viagens a mais que o ex-governador Luiz Fernando Pezão, em 2015, ou um voo a cada três dias. Os dados, que constam do site da transparência do governo do RJ — aberto para qualquer cidadão –, foram publicados nesta sexta-feira (6) por Ancelmo Gois, no jornal O Globo.