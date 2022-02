Política Vice-presidente Hamilton Mourão diz que ida de Bolsonaro à Rússia em meio à tensão não é problema

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

"A viagem do presidente é um dia só lá, sem maiores problemas”, disse Mourão. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (14) que não vê “maiores problemas” na ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em meio à escalada da tensão militar na fronteira com a Ucrânia.

Bolsonaro embarcou na noite desta segunda para Moscou, chega nesta terça em solo russo e será recebido na quarta-feira (16) pelo presidente russo Vladimir Putin. A Rússia é o epicentro da maior crise diplomática internacional em curso no momento, com movimentações de tropas e exercícios militares.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Putin deseja invadir a Ucrânia, o que Putin nega. A Rússia argumenta que o leste europeu é área de influência do país e quer barrar a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA.

Mourão, que ficará no exercício da Presidência da República em razão da viagem, foi questionado se a visita de Bolsonaro pode dificultar a tentativa do governo brasileiro de dar ênfase na relação bilateral com a Rússia.

O vice disse não acreditar em confronto militar e frisou que a viagem é curta. Ele ainda afirmou que outros líderes, como o presidente argentino Alberto Fernandez, estiveram na Rússia e não houve problema.

“Semana passada, o presidente da Argentina esteve lá, zero trauma. Então, não vejo problema. Essa tensão que está ocorrendo é fruto das pressões de ambos os lados, entre a Rússia, a própria Ucrânia que está imprensada e, óbvio, o pessoal da Otan com os EUA à frente. Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão. Então, a viagem do presidente é um dia só lá, sem maiores problemas”, disse Mourão.

Foco comercial

A orientação da diplomacia brasileira para Bolsonaro é só falar sobre a crise entre Rússia e Ucrânia se Putin tocar no assunto. Bolsonaro já antecipou que espera uma solução pacífica. Ele tem dito que a viagem tem foco comercial, em especial a compra de fertilizantes, produto que o Brasil importa da Rússia.

Ele repetiu essa intenção nesta segunda, na conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada durante o dia.

“Tem a viagem à Rússia. Sabendo do momento difícil que existe naquela região. Temos negócios com eles, comerciais, em grande parte nosso agronegócio depende dos fertilizantes. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que dê tudo certo”, disse Bolsonaro.

Após a viagem a Moscou, Bolsonaro irá na quinta-feira (17) à Hungria para se encontrar com o primeiro-ministro Viktor Orbán. Segundo Mourão, o presidente deve desembarcar em Brasília na sexta-feira (18).

