Acontece Vice-presidente Hamilton Mourão participa do seminário Juntos para Recomeçar, da Assembleia

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Romério Cunha/VPR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A segunda edição do seminário “Juntos para Recomeçar”, que acontece nesta sexta-feira (31) vai contar com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O evento virtual, está marcado para iniciar às 10h e vai ser transmitido ao vivo pela TV AL e nas redes sociais da Assembleia Legislativa (Facebook e YouTube).

O seminário tem como objetivo debater caminhos da retomada do crescimento do país depois da pandemia da Covid-19. Após sua fala, diretamente de Brasília, o vice-presidente responderá a cinco perguntas de lideranças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul. A mediação será do superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia, o jornalista André Machado, com participação do presidente do Parlamento, deputado Ernani Polo.

A primeira edição do evento aconteceu no mês passado, dia 27 de junho. Os economistas Gustavo Grisa e Aod Cunha, diretamente de São Paulo, avaliaram cenários, responderam a perguntas e sugeriram ações a serem implementadas pelo RS para retomada da atividade econômica e recuperação da produtividade.

E a Rede Pampa, através da TV Pampa, da Rádio Liberdade, do Jornal O Sul e do Portal O Sul fazem eco aos Fóruns “Juntos para Recomeçar – Assembleia pelo Rio Grande” promovidos pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Projeto Rede Pampa e Assembleia Legislativa pela recuperação econômica do Rio Grande.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece