Acontece Senar-RS fará live sobre o drone como tecnologia a favor do agro

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

(Foto: Reprodução)

O Senar-RS vai transmitir uma live na próxima terça-feira (04), às 19h30, com o tema “Drone – Tecnologia a Favor do Agro”. O aparelho ajuda a detectar pragas e doenças, falhas no plantio, excesso de irrigação entre outros.

O debate reunirá o Professor da UFRGS, Christian Bredemeier, o engenheiro agrônomo da COOPLIB, Cristiano Gotuzzo e a mediação será feita pelo o engenheiro agrônomo do Senar-RS, Henrique Padilha.

O objetivo do encontro é levar ao produtor rural informações sobre o drone, os cuidados na operação, componentes, funcionalidades, as vantagens e melhores formas de utilização na propriedade. O encontro será transmitido no canal do Senar-RS no Youtube.

