Vice-presidente Hamilton Mourão pede que Senado "freie" o presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Mourão: "Competiria ao restante da Corte dar um freio nele, mas a Corte não está fazendo isso". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Eleito senador pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) avisou que vai atuar para que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) seja um tema discutido na próxima legislatura. “Se há indício forte de crime de responsabilidade, que se abra o processo”, disse o general em entrevista ao Jornal Estado de SP.

No seu diagnóstico, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ultrapassou o limite de sua autoridade e está prevaricando ao atuar como “investigador, denunciador e parte ofendida” nas ações. “Eu acho que ele ultrapassou o limite do poder dele. Competiria ao restante da Corte dar um freio nele, mas não está fazendo isso. O Senado vai ter de fazer isso agora. A Corte poderia dizer: ‘Alexandre, pode baixar tua bolinha aqui’”, afirmou Mourão. Procurado, o presidente do TSE não se manifestou.

Mourão não descartou a possibilidade de disputar a presidência do Senado, se tiver apoio, embora considere cedo para pleitear a vaga. Do gabinete anexo ao Palácio do Planalto, espaço que deixará em 72 dias, o general de Exército da reserva afirmou que o Alto Comando “não cria ruído” político e que as Forças Armadas já teriam se pronunciado caso houvesse alguma irregularidade no primeiro turno das eleições.

A campanha do presidente Jair Bolsonaro reclama que o ministro Alexandre de Moraes está interferindo demais contra ele, no combate às fake news que tomaram conta na eleição. O vice-presidente avalia a reação das instituições à desinformação.

“Na minha visão o Alexandre de Moraes vem prevaricando ou até, vamos dizer assim, ele está ultrapassando o limite daquilo que é a autoridade dele. Porque no momento que ele conduz o inquérito onde ele é investigador, ele é denunciador, ele é julgador e também é parte ofendida isso está errado. Isso tá errado”, disse Mourão.

O vice-presidente ainda disse que o devido processo legal não está sendo respeitado no Brasil. “Essa é a realidade das ações do Alexandre Moraes. No momento em que ele pega uma reportagem de um meio de comunicação que, há dois anos, disse que só falava fake news e usa aquela reportagem para fazer busca e apreensão na casa das pessoas , bloqueia as contas das pessoas, ele ultrapassou o limite do poder dele. Competiria ao restante da Corte dar um freio nele, mas a Corte não está fazendo isso”, completa o general.

