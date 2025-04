Colunistas Vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque defende ampliar aliança da esquerda para 2026

Por Flavio Pereira | 14 de abril de 2025

Beto Albuquerque esteve reunido com o secretário-geral do PT nacional, Henrique Fontana Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Vice-presidente nacional do PSB, o ex-deputado federal Beto Albuquerque esteve reunido com o Secretário Geral do PT, Henrique Fontana, para discutir os cenários políticos regional e nacional.

Segundo Beto Albuquerque, “na nossa pauta discutimos propósitos comuns a serem construídos até o ano que vem”.

Na avaliação do dirigente do PSB, a pauta política começa “primeiro com a ampliação da base de apoio da reeleição do Lula, que considero o candidato da democracia capaz de enfrentar e vencer as tentações autoritárias, golpistas, fascistas e nazistas”.

O segundo ponto da pauta tratada com Henrique Fontana foi sobre o cenário político no Rio Grande do Sul onde, segundo Beto Albuquerque, “devemos buscar a construção de união máxima possível de aliança para o Governo e Senado no estado”. Ele traduziu essa conversa sobre objetivos a serem buscados:

“Quanto mais partidos de esquerda e centro esquerda estiverem juntos melhores serão os resultados para reeleição de Lula, para Governador, Senadores e deputados. Hora de somar as identidades para frear os retrocessos políticos e civilizatórios da extrema direita brasileira”, afirma Beto Abuquerque.

