Galã de diversas novelas nos anos 1990 e 2000, Victor Fasano não pretende mais voltar a atuar. “Só se algum projeto me fascinar, o que é raro”, disse ao Extra o ator de 61 anos. “Não se trata de abandonar a carreira e, sim, ir atrás do meu Dharma”, explica Fasano, referindo-se às causas voltadas para a defesa do meio ambiente.

Longe da TV desde 2005, o ator é sócio de uma fundação ambientalista que cria em cativeiro e reintroduz nas florestas espécies em extinção e tem se dedicado integralmente a esse projeto. Fasano também tem se recusado a participar de lives para falar do seu trabalho como ator.

Na televisão, o ator ganhou destaque ao atuar em tramas como ‘O Clone, ‘Força de um Desejo’, ‘Cara & Coroa’, entre outras.

Perigo

No final do ano passado, Victor Fasano surpreendeu os seus seguidores ao aparecer nadando com onças-pintadas!

“O Gato das Americas! O Jaguar! Onça-pintada, o símbolo da saúde de todo um ambiente! Nosso símbolo da biodiversidade. Como não respeitar sempre essa criatura espetacular? Matar? Nunca! Instituto Onça-Pintada tem a solução! Seja membro da Aliança Onça-Pintada, que propõe atitudes concretas para a conservação dessa espécie icônica!”, escreveu ele na legenda do Instagram.