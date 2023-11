Geral Vídeo mostra jogador Everton, ex-Flamengo e ex-Grêmio, se aproximando em piscina de mulher que o denuncia por importunação sexual

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

O vídeo foi registrado pelo circuito de segurança de uma casa em Paulínia (SP). (Foto: Reprodução)

Um vídeo registrado pelo circuito de segurança de uma casa em Paulínia (SP) mostra uma discussão entre o atacante Everton, que tem passagens por Flamengo, São Paulo e Grêmio, e uma das mulheres que o denunciaram à polícia por importunação sexual e lesão corporal. Um boletim de ocorrência foi registrado contra o jogador, que está atualmente na Ponte Preta, na segunda-feira (13).

As imagens mostram dez pessoas, entre homens e mulheres, em uma confraternização dentro da piscina.

No vídeo, é possível ver que Everton se aproxima de uma das mulheres, que está de costas. Em seguida, ele chega a encostar nela. Imediatamente, ela se vira contra ele e o confronta. A mulher chega a empurrar Everton. O vídeo termina quando outras pessoas percebem a confusão e se aproximam da mulher. A mulher diz, no boletim de ocorrência, que Everton apalpou a bunda dela sem consentimento.

A imagem foi borrada para preservar a identidade da vítima e das demais pessoas que estavam no evento.

A denúncia das duas mulheres, que são irmãs, é de que Everton, de 34 anos, passou a mão nas nádegas delas dentro da piscina durante um churrasco no fim de semana e que, ao ser confrontado, ainda agrediu as vítimas.

Em nota enviada na noite de terça-feira (14), Everton disse que “repudia os termos da acusação que ora lhe recai”.

No breve comunicado, o jogador destacou que, por orientação dos advogados, não irá se manifestar sobre “detalhes da imputação”.

A Ponte Preta afirmou que não vai se manifestar sobre o caso porque entende se tratar de um “assunto pessoal”.

Primeiro episódio

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, uma das vítimas relatou que o primeiro episódio de importunação sexual ocorreu na noite de quinta-feira (9), quando foi jantar na casa de Everton na companhia do marido.

À Polícia Civil, a mulher narrou que, quando voltou do banheiro, a esposa de Everton estava sentada ao lado de seu marido e, por isso, ela teve de sentar ao lado do jogador. Segundo ela, em seguida, o jogador acariciou sua panturrilha. Ela teria pedido que o atleta parasse, mas Everton teria insistido e ela foi sentar em outro local.

A vítima disse ter pensado que Everton “teria agido por conta do efeito de consumo de bebida alcoólica”, e que acreditava que ele iria parar diante de sua negativa à investida.

Repetição

No entanto, a mulher afirma que, no sábado (11), Everton e a esposa foram até a casa dela para um churrasco, e todos foram à piscina, inclusive sua irmã. Ela contou que Everton passou mão em suas nádegas e, assustada, contou o ocorrido à irmã.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Everton teria, então, cometido o mesmo ato com a irmã da primeira vítima, que ao confrontar o jogador, teria ouvido que ele “havia se enganado e a confundido com a esposa”. Foi aí que houve início uma discussão, que se estendeu para fora do condomínio.

No boletim de ocorrência, consta que, ao ser confrontado, Everton agrediu as duas mulheres – não foi relatado o teor dessas agressões. De acordo com Erico Claro, advogado das vítimas, o jogador teria mordido uma das mulheres.

Machucado

A última vez que Everton entrou em campo foi em 9 de setembro, quando atuou nos primeiros 45 minutos do empate da Ponte Preta por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa. O jogador saiu no intervalo.

Everton tem sofrido com problemas físicos. Foram duas cirurgias no tornozelo esquerdo desde que chegou ao clube de Campinas (SP), no fim de julho 2022, com apenas oito jogos pela Macaca no período (cinco na atual temporada e três no ano passado).

Em outubro, o site GE noticiou que Everton estava negociando a rescisão de contrato com a Ponte. A posição oficial do clube, via assessoria de imprensa, é que “Everton segue em trabalho de manutenção no clube, cumprindo a rotina diária de programação determinada pela comissão técnica”. As informações são do portal de notícias G1.

