Porto Alegre Vigilância em Saúde confirma três casos de Influenza H3N2 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em Porto Alegre, a vacina contra gripe estará disponível até o final de dezembro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Em Porto Alegre, a vacina contra gripe estará disponível até o final de dezembro. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre contabiliza três casos de influenza H3N2. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (16), pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Esses são os primeiros casos confirmados na cidade em 2021.

O vírus é o mesmo que tem provocado surtos no Rio de Janeiro e em São Paulo. As medidas de prevenção à contaminação são as mesmas das recomendadas ao coronavírus: uso de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e vacinação contra a gripe.

Em Alerta Epidemiológico emitido nesta quinta-feira, a Secretaria da Saúde do RS confirma um total de 13 casos de Influenza do Tipo A – H3N2 no Estado. Os casos são de pessoas residentes em Porto Alegre, Cachoeirinha, Pelotas, São Francisco de Paula, Sapiranga e Viamão.

Os casos são identificados em exames laboratoriais de amostras coletadas de pacientes internados em hospitais ou, em Porto Alegre, de pacientes atendidos na UPA Zona Norte com sintomas respiratórios – a chamada Vigilância Sentinela. Os exames foram realizados pelo Laboratório Central do Estado do RS (Lacen). Nenhum óbito foi registrado entre os casos confirmados até agora.

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. A vacina contribui para diminuir a gravidade dos casos, reduzindo número de internações hospitalares, complicações e óbitos.

A Vacina lnfluenza Trivalente oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) utiliza fragmentos inativados de vírus morto e sua composição é atualizada anualmente, conforme o monitoramento da rede de vigilância sentinela dos casos de Síndrome Gripal que apontam o tipo e a cepa de vírus circulante de forma predominante no território. O imunizante utilizado no país em 2021 confere proteção contra o vírus Influenza A (H1N1, H3N2) e Influenza B, podendo ser aplicado concomitantemente com a vacina da Covid-19.

Em Porto Alegre, a vacina contra gripe estará disponível até o final de dezembro em unidades de saúde, no horário de funcionamento das mesmas. Confira os locais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre