Porto Alegre atinge menor índice de ocupação em UTIs desde junho de 2020

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Taxa de ocupação nas UTIs é de 74,52%, considerando 17 hospitais de Porto Alegre. Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Capital atingiu nesta quinta-feira (16) o menor índice de pacientes com Covid-19 internados em leitos de terapia intensiva em mais de um ano e meio. Até o início da tarde, 46 pacientes estavam internados com a doença.

A última vez que a Capital havia atingido um índice tão baixo foi em 4 de junho de 2020, quando 45 pacientes estavam internados com a Covid-19. “Estamos retornando aos patamares do início da pandemia, quando a curva de internações estava começando a subir”, enfatiza o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. Confira aqui o gráfico com o volume de internações desde o início da pandemia.

O monitoramento das UTIs revela ainda que a taxa de ocupação, até o fechamento da matéria, era de 74,52%, considerando 17 hospitais de Porto Alegre. “Os números mais baixos são reflexos da vacinação. Já temos 100% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e mais de 90% com as duas doses. Ainda assim, é importante que as pessoas continuem adotando as medidas de prevenção, ainda mais após a confirmação de casos da variante ômicron na Capital”, finaliza o secretário.

