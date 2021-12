Porto Alegre Vigilância emite nota informativa à rede de serviços sobre a circulação do vírus da gripe H3N2 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Vacina contra gripe/influenza é oferecida em todas as unidades de saúde da Capital Foto: Cristine Rochol/PMPA Vacina contra gripe/influenza é oferecida em todas as unidades de saúde da Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A EVDT (Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis) da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) emitiu nesta terça-feira (28), nota informativa à rede de serviços de saúde da cidade alertando sobre a circulação do vírus Influenza A H3N2 (gripe) em Porto Alegre desde 12 de dezembro, ou seja, fora da sazonalidade esperada.

No documento, a EVDT destaca que a Influenza apresenta incubação de um a quatro dias, com maior transmissibilidade entre as primeiras 24 horas até 72 horas do período sintomático da doença, diminuindo em torno do quinto dia de início de sintomas.

Prevenção

As medidas de prevenção para a influenza são as mesmas recomendadas ao coronavírus: vacinação, uso correto de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e higienização frequente de mãos.

Tratamento

Diferente da Covid-19, que não tem medicamento indicado para tratamento, a influenza é tratada com antiviral Tamiflu (Fosfato de Oseltamivir). Usado de forma precoce, o medicamento pode reduzir a duração dos sintomas e, principalmente, a ocorrência de complicações da infecção pelo vírus.

O tratamento deverá ser indicado após avaliação clínica e com prescrição médica. O Tamiflu é oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A vacina contra gripe/influenza é oferecida em todas as unidades de saúde da Capital, no horário de atendimento das mesmas.

