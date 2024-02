Saúde Vinho tinto: bebida deixa de ser a queridinha na medicina; entenda

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Por cerca de duas décadas, a bebida foi aclamada como boa para o coração; mas recentemente isso mudou. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um episódio de 1991 do “60 Minutes”, programa jornalístico da rede americana CBS, o correspondente Morley Safer perguntou como os franceses desfrutavam de alimentos ricos em gordura como patê, manteiga e queijo Brie e ainda tinham taxas mais baixas de doenças cardíacas do que as pessoas nos Estados Unidos.

“A resposta a esse enigma, a explicação para o paradoxo, pode residir neste copo convidativo”, disse Safer, erguendo um copo de vinho tinto para os telespectadores.

Segundo Safer, os médicos acreditavam que o vinho tinha “um efeito de limpeza” que impedia que as células formadoras de coágulos sanguíneos se agarrassem às paredes das artérias. Isso, segundo um pesquisador francês que foi destaque no segmento, poderia reduzir o risco de um bloqueio e, portanto, de um ataque cardíaco.

Na época, vários estudos apoiavam essa ideia, disse Tim Stockwell, epidemiologista do Instituto Canadense de Pesquisa sobre o Uso de Substâncias. Os pesquisadores estavam descobrindo que a dieta mediterrânea, que tradicionalmente incentivava um ou dois copos de vinho tinto com as refeições, era uma forma saudável de comer, acrescentou.

Mas foi só no segmento “60 Minutos” que a ideia do vinho tinto como uma bebida virtuosa e saudável se tornou “viral”, disse o especialista. Um ano após a exibição do programa, as vendas de vinho tinto nos Estados Unidos aumentaram 40%. Levaria décadas para que o brilho do halo de saúde do vinho desaparecesse.

A possibilidade de que uma ou duas taças de vinho tinto pudessem beneficiar o coração foi “uma ideia adorável” que os pesquisadores “abraçaram”, disse Stockwell. Isso se enquadra no conjunto mais amplo de evidências da década de 1990 que ligava o álcool à boa saúde.

Num estudo de 1997 que acompanhou 490 mil adultos nos Estados Unidos durante nove anos, por exemplo, os investigadores descobriram que aqueles que relataram ter consumido pelo menos uma bebida alcoólica por dia tinham 30 a 40% menos probabilidade de morrer de doença cardiovascular do que aqueles que não bebiam. Eles também tinham cerca de 20% menos probabilidade de morrer por qualquer causa.

No ano 2000, centenas de estudos chegaram a conclusões semelhantes.

“Achei que a ciência estava na moda”, disse Stockwell.

Mas alguns pesquisadores vinham apontando problemas com esse tipo de estudo desde a década de 1980, e questionando se o álcool era responsável pelos benefícios observados. Talvez as pessoas que bebiam moderadamente fossem mais saudáveis do que aquelas que não bebiam porque eram mais propensos a serem educadas, ricas, fisicamente ativas e mais propensos a terem seguro de saúde e a comerem mais vegetais, diziam. Ou talvez, acrescentaram esses pesquisadores, fosse porque muitos dos “não bebedores” nos estudos eram na verdade ex-bebedores que haviam parado porque desenvolveram problemas de saúde.

Kaye Middleton Fillmore, pesquisadora da Universidade da Califórnia, São Francisco, estava entre aqueles que pediam mais escrutínio da pesquisa.

“É incumbência da comunidade científica avaliar cuidadosamente essa evidência”, escreveu ela em um editorial publicado em 2000.

Em 2001, Fillmore persuadiu Stockwell e outros cientistas a ajudá-la a examinar os estudos anteriores e reanalisá-los de maneiras que pudessem levar em conta alguns desses viéses.

No fim, a equipe encontrou um resultado surpreendente: em sua nova análise, os benefícios anteriormente observados do consumo moderado de álcool haviam desaparecido. Suas descobertas, publicadas em 2006, foram manchetes por contradizerem a sabedoria predominante: “Estudo coloca um ponto final na crença de que um pouco de vinho ajuda o coração”, relatou o Los Angeles Times.

Poucos meses depois, um grupo financiado pela indústria havia organizado um simpósio para debater a pesquisa, e eles convidaram Fillmore. Em notas que Stockwell guardou, Fillmore escreveu que a discussão estava “acalorada e intensa, a ponto de eu sentir que precisava tirar meu sapato e bater na mesa”.

Quando dois organizadores do congresso publicaram um resumo do simpósio que dizia que “o consenso do congresso” era que o consumo moderado de álcool estava associado a uma melhor saúde, Stockwell disse que Fillmore “estava furiosa” porque suas opiniões não foram representadas.

Desde então, muitos outros estudos, incluindo um que Stockwell e seus colegas publicaram em 2023, confirmaram que o álcool não é a bebida saudável para o coração que se acreditava. Em 2022, pesquisadores relataram notícias mais graves: não apenas não havia benefício cardiovascular em beber álcool, mas isso também poderia aumentar o risco de problemas cardíacos, disse a médica Leslie Cho, cardiologista da Cleveland Clinic.

Hoje, cada vez mais pesquisas mostram que até mesmo uma dose por dia pode aumentar a probabilidade de desenvolver condições como pressão alta e um ritmo cardíaco irregular, ambos os quais podem levar a AVC, insuficiência cardíaca ou outras consequências para a saúde.

E a associação do álcool com o câncer são claras – algo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem afirmando desde 1988. Esta é uma mensagem muito diferente daquela que os pacientes podem ter ouvido de seus médicos por anos, reconheceu Cho. Mas o consenso mudou.

Nenhuma quantidade de álcool é segura, disseram a OMS e outras agências de saúde, independentemente de você estar bebendo vinho, cerveja ou bebidas destiladas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/vinho-tinto-bebida-deixa-de-ser-a-queridinha-na-medicina-entenda/

Vinho tinto: bebida deixa de ser a queridinha na medicina; entenda

2024-02-21