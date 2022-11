Futebol Vini Jr. é eleito o jogador mais vaidoso da seleção

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atacante costuma cortar o cabelo de três em três dias, contou o cabeleireiro “Yurizin” Foto: Reprodução O atacante costuma cortar o cabelo de três em três dias, contou o cabeleireiro “Yurizin”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cabeleireiro oficial da seleção brasileira na Copa do Catar, Yuri Alexandre Santos, é amigo dos jogadores e conhece melhor do que ninguém os gostos, as manias e as vaidades deles. Em entrevista ao portal IG esportes, o profissional chegou a eleger o jogador mais vaidoso do grupo. Segundo ele, o craque Vini Jr. corta o cabelo “praticamente de três em três dias”.

“Pergunta difícil (risos). Todos são muito vaidosos e bem exigentes. Não digo o mais exigente, mas o mais cuidadoso com o cabelo é o Vini Jr. Ele corta praticamente de três em três dias”, contou.

Em seu perfil no Instagram, “Yurizin”, como é conhecido na web, compartilha vídeos dos cortes e transformações capilares que faz nos jogadores. Há algumas semanas, ele chegou a compartilhar um com a seguinte pergunta: “Comenta qual jogador eu ‘deixei mais na régua'”. Nos comentários, os seguidores ficaram divididos. “Todos”, respondeu um.

Amigo dos jogadores

Ele se tornou amigo dos jogadores que são também, antes de mais nada, seus ídolos. Nas redes sociais, Yuri não esconde seu orgulho e sua alegria de estar trabalhando com eles no evento mais importante do futebol no mundo.

Yuri começou a cortar cabelos há sete anos. Criado no meio de boleiros (seu pai é amigo de ex-jogadores que disputaram Copas do Mundo, como Edu, Serginho Chulapa e Coutinho), o barbeiro teve contato desde cedo com atletas da base do Santos, como Yuri Alberto, Arthur Gomes, Kaio Jorge e Rodrygo, que o conectou com a seleção brasileira. “Yurizin” está deixando os jogadores mais estilosos e “na régua”, como ele mesmo diz, desde Turim, na Itália, onde o time se preparava na véspera da Copa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol