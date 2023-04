Futebol Vini Jr marca golaço, mas o Real Madrid é surpreendido e perde em casa para o Villarreal no Campeonato Espanhol

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Agora, os comandados de Ancelotti tem a Champions League pela frente. (Foto: Reprodução)

O Real Madrid foi surpreendido pelo Villarreal em pleno Santiago Bernabéu. O Submarino Amarelo conseguiu uma grande virada e venceu por 3 a 2 pelo Campeonato Espanhol, no sábado (8). Vinícius Jr e Pau Torres (contra) marcaram para o Real, enquanto Chukwueze (duas vezes) e Morales fizeram os gols da vitória dos visitantes.

Com a vitória, o Villarreal foi a 47 pontos e entrou na zona de classificação para a Europa League, ultrapassando o Real Betis. Já o Real Madrid estacionou nos 59 e pode ver o Barcelona se distanciar ainda mais na liderança da La Liga.

Aos 11, Vinícius Jr achou grande lançamento rasteiro para Nacho, que tinha muita liberdade no cruzamento, mas demorou e acabou sendo travado por Mandi. Dois minutos depois, foi a vez do próprio brasileiro invadir a área com espaço. Vini tinha Benzema e Rodrygo pelo meio, mas tentou chapar direto para o gol e acabou errando o alvo.

Aos 15, saiu o primeiro gol da partida. Asensio foi levando pela extensão do campo e nenhum jogador adversário o parou. O espanhol tocou para Vini Jr, mas a bola ficou longa. O camisa 20 evitou a saída e Asensio pegou a sobra, batendo para o meio. A bola acabou explodindo em Pau Torres e morrendo no fundo da rede, abrindo o placar. O segundo quase veio logo depois, em duas oportunidades. Benzema e Rodrygo tiveram boas chances no mesmo lance, mas o interminável Pepe Reina fez duas grandes intervenções.

O Villarreal oferecia pouco perigo e apostava muito nos chutes de média distância, com Yeremi Pino e Chukwueze, mas sem obrigar Courtois a fazer grandes defesas. O nigeriano, porém, apareceria aos 39 para marcar um golaço. Lo Celso achou belo passe pelo meio da defesa e Chukwueze ficou no mano a mano com Nacho, mas gingou e driblou o defensor madridista com muita facilidade, tirando de Courtois e empatando o encontro.

O camisa 20 merengue marcou um gol genial aos 3 da segunda etapa. Vinícius Jr saiu da ponta para o meio e recebeu de Dani Ceballos. Cercado por quatro adversários, o brasileiro arriscou a jogada individual, deixou dois para trás e acertou linda caneta em Mandi para clarear a jogada, tirar de Pepe Reina e marcar seu 21º gol na temporada, recolocando o Real em vantagem. 15 minutos depois, Vini quase aumentou o placar após passe de Valverde, mas a bola tocou em Foyth e saiu em escanteio.

Após escanteio, Pau Torres marcou um gol de cabeça, mas estava impedido, configurando a anulação do gol. Minutos depois, Yeremi Pino teve chance após corte errado de Courtois. O goleiro belga saiu da área e afastou mal, mas a tentativa de cobertura do camisa 21 do Villarreal passou à direita do gol. O Villarreal não queria dar vida fácil e buscou o empate. Aos 25, Baena carregou pelo meio e achou Chukwueze aberto na direita. O nigeriano fez grande jogada individual e cruzou na direção de Manu Trigueros, que pisou para Morales. O experiente centroavante bateu, a bola explodiu na defesa e voltou em seu pé esquerdo, para uma batida letal. O VAR revisou a posição de Chukwueze na origem da jogada e validou o gol.

A surpreendente virada do Villarreal viria novamente em golaço de Chukwueze. Dessa vez, Baena se projetou pelo lado direito e fez tabela com o nigeriano, que encarou a marcação, conduziu para o meio e bateu com muito estilo. A bola pegou largo efeito e fugiu de Courtois, entrando no ângulo do goleiro belga. O árbitro, três minutos depois, viu toque de mão de Mandi após bote por baixo de Foyth em posse de Camavinga e marcou pênalti para desespero dos jogadores do Villarreal. Porém, após nova revisão do VAR, a penalidade foi anulada. O Real continuou pressionando, mas a equipe visitante se segurou e conseguiu garantir o triunfo.

Agora, os comandados de Ancelotti tem a Champions League pela frente, abrindo em casa a fase de quartas de final da competição contra o Chelsea na próxima quarta. Já o Villarreal só volta a campo no próximo sábado, recebendo o Real Valladolid pelo Espanhol. As informações são do site Lance.

