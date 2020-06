Dicas de O Sul Vinícola Campestre lança grife de vinhos finos e linha de cervejas

18 de junho de 2020

Com a intenção de transformar o município de Vacaria em um grande polo de enoturismo do Rio Grande do Sul, a Vinícola Campestre lança neste mês uma grife de vinhos finos (Nova Morada) e uma linha de cervejas (Per Birra).

Todo o projeto, que faz parte de um investimento de R$ 30 milhões e incluiu a construção de uma nova vinícola, prevê crescimento nas vendas de vinhos da empresa, em especial no Rio Grande do Sul, e a produção média de 350 mil garrafas de vinho finos por ano.

A marca Nova Morada surge em homenagem ao novo empreendimento da empresa, que começou a funcionar no início do ano e foi construído com o conceito de vinícolas europeias. A nova grife terá vinhos reserva preparados com uvas produzidas na propriedade, nos Campos de Cima da Serra, nova região produtora de vinhos no Rio Grande do Sul.

Para o lançamento da Nova Morada serão apresentadas quatro variedades: chardonnay (safra 2020), merlot (safra 2018), tannat (safra 2018) e um assemblage, que inclui uvas merlot, tannat, malbec e shiraz. No segundo semestre, será anunciada a chegada de um espumante champenoise, o primeiro produzido pela vinícola com o método.

A Campestre passa a ter mais de 40 tipos de produtos, incluindo rótulos de vinhos finos, espumantes, cervejas e sucos, com volume de produção que chega a 30 milhões de litros ao ano.

Per Birra

Em busca de uma nova fatia no mercado de bebidas, a Vinícola Campestre estreia na área de cervejas artesanais com a marca Per Birra. O ingresso no setor vem com dois rótulos: uma cerveja Pilsen e outra Stout.

A concepção da nova marca remete à união do nome do vinho mais vendido da Campestre, o Pérgola, e cerveja em italiano (birra). “A marca de cervejas amplia a linha de bebidas e atinge um público diferenciado, aumentando também nossa variedade, que já inclui sucos, vinhos, coolers e espumante”, explica o enólogo André Donatti, gerente-geral da empresa.

