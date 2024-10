Polícia Vinte e quatro criminosos são presos em operação contra o tráfico de drogas no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Foram cumpridos 74 mandados judiciais no Estado e em duas cidades do Paraná Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Exitium para combater o tráfico de drogas em São Sepé, na Região Central do Rio Grande do Sul. Vinte e quatro criminosos – 15 homens e nove mulheres – foram presos.

Os policiais apreenderam crack e cocaína, dois carros e uma motocicleta. Foram cumpridas 74 ordens judiciais, entre mandados de prisão e de busca e apreensão, em diversos bairros de São Sepé e em Porto Alegre, Canoas, Tramandaí, Santa Maria e Vila Nova do Sul.

Em Charqueadas, houve o cumprimento de mandado de prisão e de busca na Penitenciária Estadual Modulada. Também foram executadas ordens judiciais nas cidades de Quedas do Iguaçu e Santa Tereza do Oeste, ambas no Paraná.

A investigação da Delegacia de Polícia de São Sepé iniciou em agosto de 2023. Os presos possuem antecedentes por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, furto, porte e posse ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal, ameaça, desacato, dano, entre outros.

