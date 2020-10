Dicas de O Sul Violência doméstica é tema de live nas redes Drauzio Varella

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (21), às 18h, Mariana Varella, editora-chefe do Portal Drauzio Varella, e o psiquiatra Jairo Bouer promovem uma reflexão sobre a violência doméstica contra mulheres e o aumento do número de casos durante a pandemia de coronavírus.

“Sabemos que a violência contra a mulher sempre existiu no País, mas com a pandemia e a necessidade do isolamento social, o problema ficou ainda mais evidente. O número de casos aumentou e, isoladas em casa, muitas mulheres não sabem como agir. Com essa live, queremos que elas saibam que existe uma rede de apoio que pode ajudá-las. A saúde física, emocional e psicológica dessas mulheres precisa ser tratada e respeitada”, destacou Mariana.

O bate-papo tem como convidada Mafoane Odara, psicóloga do Instituto Avon.

Serviço:

Onde: YouTube Drauzio Varella

Quando: Quarta-feira (21/10)

Horário: 18h

Produção: UZMK Conteúdo

