Dicas de O Sul Sarau do Solar virtual recebe Fernando Corona com o show Por Aí

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Fernando Corona apresenta repertório baseado numa mistura entre canções sulistas, ritmos brasileiros e jazz. Foto: Divulgação Fernando Corona apresenta repertório baseado numa mistura entre canções sulistas, ritmos brasileiros e jazz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O pianista, compositor e produtor musical Fernando Corona é a atração do Sarau do Solar virtual de quinta-feira (22), às 18h, com o show Por Aí. Assista o espetáculo pela TV Assembleia, YouTube e redes sociais do Parlamento gaúcho.

Acompanhado pelos músicos Nico Bueno (contrabaixo) e Mano Gomes (bateria), Fernando Corona (piano e voz) apresenta, no espetáculo Por Ai, um repertório baseado numa mistura entre canções sulistas, ritmos brasileiros e jazz.

Composições autorais de Fernando Corona como; “Por aí”, “Milonga” e “É assim que meus olhos veem” e parceria com Bebeto Alves “De luz e fogo” e obras de Lupicínio Rodrigues; “Felicidade” e “Cadeira Vazia”, além de “Prenda minha”, de Paixão Cortes, integram o repertório do espetáculo.

O artista

Fernando Corona, natural de Porto Alegre, viveu na Europa por três anos na década de 80 e por doze na cidade do Rio de Janeiro. Já atuou ao lado de Bebeto Alves, Pery Ribeiro, Tânia Alves e Zezé Motta, entre outros.

Faz parte do grupo Villa Lobos in Jazz, que já se apresentou por várias capitais brasileiras.

Serviço

O Sarau do Solar virtual recebe Fernando Corona com o show Por Aí

Dia 22 de outubro, 18 horas

Onde assistir

Canais abertos digitais da TV AL em Porto Alegre e interior

Porto Alegre – 11.2

Bagé – 5.2

Santa Maria – 18.3

Pelotas – 21.4

Rio Grande – 8.3

Pelo site da AL: www.al.rs.gov.br/tvassembleia

Pela página da AL no Facebook: www.facebook.com/assembleiars

Pelo canal da TV AL no YouTube: www.youtube.com/user/tvalrs

