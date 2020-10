Magazine Claudia Schiffer ganha versões da Barbie em seu aniversário de 50 anos

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Barbie de Claudia Schiffer veste Balmain. (Foto: Reprodução/Mattel)

Claudia Schiffer ganhou um superpresente de 50 anos: duas Barbies criadas em sua homenagem – e a sua imagem e semelhança. Em uma das versões, a boneca usa um vestido azul da Versace, igual ao que a modelo alemã desfilou na passarela de outono/inverno 1994. Na outra, um look Balmain que ela mostrou na apresentação de primavera/verão 2016.

“Quando Claudia entrou na passarela pela primeira vez, com seu cabelo comprido louro e rosto angelical, o mundo inteiro imediatamente a viu como a personificação da Barbie”, disse Donatella Versace, em comunicado à imprensa. “Duas mulheres fortes que não precisam ser empoderadas por ninguém, porque sempre foram as construtoras de seu destino. Tenho muito orgulho que para comemorar os 50 anos de Claudia, o vestido azul do desfile de 1994 foi escolhido como seu traje. Feminino e glamouroso, ele realmente resume o estilo de ambas. ”

O estilista Balmain, Olivier Rousteing, disse, também em um comunicado, que ver Claudia Schiffer modelar o top de macramê de manga comprida, cinto e conjunto de saia recortada – um de seus “looks favoritos” na coleção – foi um de seus “momentos de maior orgulho. Ele disse também que a campanha de Balmain “que ela fotografou para mim permanecerá para sempre uma das minhas memórias favoritas. ”

A alemã, que completa 50 anos no dia 25 de agosto, pretende exibir a reacriação das peças originais em uma exposição comemorativa no Museu Kunstpalast Museum, em Düsseldorf, na Alemanha.

“Ela abre no dia 4 de março e incluirá uma série de fotógrafos incríveis, de Helmut Newton a Herb Ritts, bem como peças especiais, imagem em movimento, música e memorabilia de meu arquivo privado”, disse ela à revista “People”.

