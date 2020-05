Mundo Violência, tiroteios e até dinheiro jogado para o alto marcam a reabertura de praias em feriados nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Os americanos correram para as praias e parques reabertos neste fim de semana de feriadão. (Foto: Reprodução/ Vídeo Volusia Office)

Os americanos correram para as praias e parques reabertos neste fim de semana de feriadão – o Memorial Day é celebrado nesta segunda-feira -, pois todos os 50 estados diminuíram suas medidas de restrição por causa da pandemia do novo coronavírus em algum grau. Mas, em vez apenas aproveitar para se bronzear, houve registros de muitas festas e aglomerações, que terminaram em confrontos e tiroteios com mortes em Myrtle Beach (Carolina do Sul) e Daytona Beach (Florida).

Myrtle Beach assistiu a dois tiroteios no fim de semana, de acordo com a emissora “WMBF News”. O último incidente foi na madrugada desta segunda-feira, na avenida da orla: uma pessoa foi morta e um suspeito acabou preso. A vítima, identificada como Cadric Elmore Jr., orreu no local, de acordo com o médico legista do Condado de Horry, Darris Fowler. Tudo aconteceu 24 horas depois de outro tiroteio, que perto dali havia deixado quatro pessoas feridas e seis suspeitos detidos.

Depois de se encontrar com o chefe de polícia de Myrtle Beach, a prefeita Brenda Bethune disse, por meio de comunicado, que o tiroteio de domingo estarias relacionado a gangues de fora da cidade: “Pela terceira vez em uma semana, nossa comunidade foi vitimada pela violência de gangues de fora de nossas fronteiras. Eles trouxeram suas rivalidades e disputas à Myrtle Beach e isso não é aceitável. Nosso departamento de polícia estava em cena imediatamente e, em questão de minutos, havia suspeitos sob custódia. Trabalharemos com nossos colegas em todo o estado para resolver esses problemas e tomaremos medidas rápidas e imediatas para nos proteger desses atos perversos”. Horas depois, ocorreu o outro tiroteio, que deixou uma pessoa morta.

Já o Departamento de Polícia de Daytona Beach lidou com vários incidentes no sábado. As autoridades investigam um tiroteio que ocorreu perto do calçadão enquanto muitos estavam curtindo a praia. Seis pessoas ficaram feridas, mas ninguém foi preso. Em outro episódio, uma multidão de banhistas – cerca de 200 – cercou um carro em uma das principais ruas de Daytona Beach para pegar dinheiro: três pessoas jogavam notas de dentro do veículo, e a confusão se instalou. Um vídeo filmado de um helicóptero da polícia flagrou tudo.

O xerife do Condado de Volusia, Mike Chitwood, apontou esse como “o ponto crucial” dos distúrbios de sábado em Daytona Beach. “Vamos identificá-los e indiciá-los”, disse Chitwood. A vereadora de Volusia Billie Wheeler disse que recebeu muitos telefonemas e “não ouviu nada além de terror” dos moradores que vivem na praia. “Não me senti segura ontem à noite e tinha cidadãos que não se sentiam seguros”, afirmou ela no domingo. Wheeler contou ainda que 26 famílias deixaram um hotel no domingo de manhã por causa dos incidentes de sábado.

