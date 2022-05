Cláudio Humberto Virada de Bolsonaro preocupa campanha de Lula

Por Cláudio Humberto | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta (4) caiu como uma bomba no PT, com um dado que ofuscou a aproximação entre Lula e Bolsonaro no quadro geral. O que mais assustou a campanha do ex-corrupto foi que em apenas um mês o presidente virou e já tem maioria nas faixas etárias mais numerosas da população: cresceu 4% na faixa 35 a 44 anos, e incríveis 5,8% entre 45 e 59 anos, a que tem mais eleitores.

Em números

Entre 35 e 44 anos, que concentra mais de 30 milhões de eleitores, Lula foi de 36,8% para 37,9%, mas Bolsonaro saltou de 34,4% a 38,4%

Disparada

Na faixa de 45 a 59 anos, com 36 milhões de votos em disputa, Lula caiu de 39,1% para 36,9% enquanto o presidente foi de 33,1% a 38,9%

Próxima virada?

Além das viradas, Bolsonaro subiu de 34,4% para 36,9% entre 25 e 34 anos. Na mesma faixa, Lula passou de 37% para 37,6%, diz o instituto.

Metodologia

Em ambas as pesquisas, foram 2020 entrevistas nos 26 Estados e DF, com registros no TSE sob números BR-08065/2022 e BR-09280/2022.

Fala de Lula sobre a Ucrânia revela ignorância

Eleitores lulistas se cobriram de vergonha, ontem, com sua declaração culpando o ucraniano Volomodir Zelenski tanto quanto o russo Vladimir Putin pela guerra. Ignorante no assunto, Lula reproduziu a visão da atrasada esquerda brasileira, para quem, por ser russo, Putin tem um quê de comuna. Mas nada foi mais embaraçoso para petistas do que a similaridade com a posição do presidente Jair Bolsonaro sobre a guerra.

Não sabe o que diz

A concepção indigente de Lula não o permitiu perceber que toda a “esquerda moderna” do planeta apoia Zelenski e deplora Putin.

Diminuído

A repercussão do ex-corrupto Lula na capa da revista Time foi engolida pela entrevista desastrosa do petista, onde equipara Putin a Zelenski.

Repercussão ruim

Manchetes dos principais veículos internacionais como Bloomberg, Yahoo, France24 etc., também destacaram a fala do petista à Time.

Tendência

O levantamento Paraná Pesquisa revela que, entre fevereiro e maio, a aprovação do governo Bolsonaro cresceu 5,2 pontos (37,2% a 42,9%) , enquanto a desaprovação diminuiu 4,8 pontos (58,2% para 53,4%).

Brasil vai à guerra?

Advogados que atuam no STF não entenderam a reunião do ministro Luiz Fux com o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. “Vai haver alguma guerra?”, perguntou, em tom irônico, respeitável criminalista.

Segredos de polichinelo

Reuniões entre autoridades, em momentos graves, deveriam ser democraticamente abertas. Para não ganharem ares de conspiração, nem de factoide, como no caso da visita de Rodrigo Pacheco ao STF.

Gaveta recheada

Marco Feliciano (Rep-SP) lembrou que o Senado prefere tratar do McPicanha sem picanha “enquanto isso, dormem na gaveta de Rodrigo Pacheco mais de 20 pedidos de impeachment de ministros do STF”.

Fim está próximo

O mundo registrou até ontem (4) mais de 515 milhões de casos de covid, desde o início da pandemia, em 2020, e também a menor média de casos desde outubro do ano do início da pandemia.

Rebeldes sem causa

A lacração é a atividade que resta ao Rede, que faz opção pela idiotia ao classificar o Dia das Mães como bullying contra as “não mães”. A porta-voz do partido em SP sustenta que esse grupo é “invisibilizado” na data.

Mamata de volta

Foi cancelada a sessão de ontem do Congresso marcada para analisar vetos do presidente, entre os quais a proibição de funcionários demitidos da Eletrobras de comprar com desconto ações após a privatização.

Tá explicado

Esta quinta (5) marca o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar, doença que serviu para as Forças Armadas justificarem compra de 35 mil comprimidos de sildenafila, princípio ativo do viagra.

Pensando bem…

… os oficiais de Justiça que cuidam do caso de Daniel Silveira bem que poderiam dar umas dicas aos que não conseguem encontrar Janja.

PODER SEM PUDOR

Mistério mineiro

Em Minas Gerais, chamavam o senador e ex-governador Magalhães Pinto de “Dr. Magalhães”, mas ninguém sabia informar ao certo por que ele fazia jus ao título. Afinal, ele era formado em quê? Um jornalista gozador resolveu tirar a dúvida com um dos principais adversários dele, Tancredo Neves, logo ele. Dr. Tancredo apertou os olhinhos e disparou: “Não sei em que ele é formado, mas posso garantir uma coisa: nunca conheci um colega de turma de Magalhães Pinto…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto