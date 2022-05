Cláudio Humberto Bivar tem só 0,3% em Pernambuco, seu Estado

Por Cláudio Humberto | 6 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado Luciano Bivar, presidente do partido União Brasil, que se apresenta como pré-candidato a presidente da República, tem a intenção de votos de apenas 0,3% dos eleitores do seu próprio Estado, Pernambuco, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Opinião e divulgada na imprensa local. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bivar afirmou que sua candidatura é produto do “sentimento dos brasileiros”.

Fui!

O União Brasil abandonou as conversações com os demais partidos de centro para definir uma candidatura única a presidente.

Brigalhada

O partido decidiu lançar “chapa pura”, segundo Bivar, diante da falta de unidade no MDB e PSDB em torno dos próprios candidatos.

Piorou

Em 2018, na eleição para deputado federal, Bivar teve 2,72% dos votos, quase 118 mil. Com 0,3%, teria 13 mil votos para presidente, no estado.

Registro

O Instituto Opinião realizou a pesquisa entre 30 de abril e 2 de maio e a registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob nº 03100/22.

Abstenção pode sepultar a candidatura de Lula

Com a virada de Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas entre as faixas etárias com o maior número de eleitores, a campanha do PT está atenta para a liderança de Lula entre jovens com menos de 18 anos e idosos com mais de 70 anos. Eles não são obrigados a votar e boa parte da vantagem petista é observada nessas faixas etárias. O PT depende não só da conquista do voto, mas do comparecimento às urnas. São cerca de 1,5 milhão de eleitores de 16 e 17 anos, e 14 milhões maiores de 70.

A que se apegar

No Paraná Pesquisa, Lula elevou a vantagem sobre Bolsonaro apenas entre eleitores 16 e 24 anos: de 44,1% a 47,3%. Bolsonaro diminuiu.

Luz amarela acesa

O petista também leva vantagem entre os maiores de 60 anos, mas a diferença caiu quase três pontos entre abril e maio.

Metodologia

Os dados são do TSE e do levantamento Paraná Pesquisas, feito com 2020 eleitores dos 26 Estados e DF, e registro nº BR-09280/2022.

Trairagem

Na mesma pesquisa que aponta Bivar (UB) com 0,3% em Pernambuco, o pré-candidato tucano João Doria aparece com modestos 1,1% para o Planalto no Estado de Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB.

O plano é outro

Para o deputado Alceu Moreira (MDB-RS), após culpar a Ucrânia pela guerra, dizer que roubo não é crime, querer regular a imprensa e ofender policiais, “Lula está construindo plano de vingança ao plano brasileiro”.

Auxílio-manicômio

Pergunta que não quer calar do jornalista perseguido por sua coragem, Cláudio Lessa: “Além de todos os penduricalhos salariais desfrutados pelos indivíduos que ocupam o STF, há também o auxílio-manicômio?”

Desconfiança bilionária

Os cartórios brasileiros bateram recorde e arrecadaram R$ 23,4 bilhões no ano passado. A marca foi comemorada por líderes da indústria da desconfiança instalada no Brasil, que aumentou o faturamento em 34%

Sem alternativa

Pesquisa em mais de 21 mil postos revela que não houve redução dos preços da gasolina e do etanol em nenhuma região do Brasil. Segundo a TicketLog, as altas este ano já somam 9% e 3,1%, respectivamente.

Recuperação a jato

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) confirmou que a retomada do setor aéreo segue forte. A demanda total subiu 76% em março comparado a 2021. No tráfego doméstico, a alta foi de 11,7%.

Chega

Alta da Selic já é vista como demasiada por membros da indústria e o presidente da Associação da Indústria Têxtil, Fernando Valente, chama de ‘torniquete monetário’. “A questão é muito mais de oferta”, disse.

Boa pergunta

Walter Faiad, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), defendeu o projeto, no Senado, que obriga companhias aéreas a despacharem as bagagens gratuitamente: “Onde está o preço baixo, conforme o prometido quando começaram a cobrar as bagagens?”

Pensando bem…

…tem pré-candidato que acha que “vagabundo” é vírgula.

PODER SEM PUDOR

A gravata e o cabeleireiro

Certo dia, no Senado, Esperidião Amin (SC) e Cid Sabóia (CE) discutiam a cor da gravata do peemedebista cearense. O careca catarinense ironizou, sugerindo que o colega exportasse a gravata para a Espanha: suas cores fortes substituiriam com sucesso a capa vermelha usada pelos toureiros. Sabóia matou a pau: “Gostaria que você me informasse o endereço do seu cabeleireiro. Um dia eu posso precisar…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto