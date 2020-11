Porto Alegre Visitas são retomadas nas unidades da Fase em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

As visitas estavam suspensas desde março por causa do coronavírus Foto: Divulgação As visitas estavam suspensas desde março por causa do coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo), vinculada à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, retoma nesta quarta-feira (11) a visitação de familiares e responsáveis aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas unidades de Porto Alegre.

As visitas estavam suspensas desde março como medida de prevenção à propagação do novo coronavírus. No interior do Estado, as visitas foram retomadas em outubro nos Centros de Atendimento Socioeducativos de Santa Maria e Caxias do Sul. Para as demais regionais, foi emitida uma ordem de serviço com orientações para a construção dos planos estratégicos de retomada.

Na Capital, cada adolescente poderá receber a visita de um familiar, uma vez por semana, mediante adoção de todos os procedimentos de segurança e sanitários necessários. “As visitas ficaram suspensas por um longo período em que se priorizou a saúde do adolescente, mas a participação da família é essencial para o fortalecimento de vínculos e apoio ao jovem. Dessa forma, o plano foi construído em conjunto com todas as instituições que participam do sistema de Justiça”, explicou a advogada da Fase, Claudia Patel.

“Os locais estão preparados e os servidores instruídos para a condução das visitas, a exemplo do atendimento prévio aos familiares, por meio de contatos telefônicos, procedendo as orientações sobre a realização das visitas e os cuidados a serem observados”, afirmou o governo do Estado.

