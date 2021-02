Mundo Vítima de acidente de carro recebe primeiro transplante de face e mãos nos Estados Unidos. Cirurgia durou cerca de 23 horas

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Fotos mostram o americano Joe DiMeo, de 22 anos, antes e depois dos transplantes de face e mãos. (Foto: Reprodução)

Um homem de 22 anos que sofreu um grave acidente de carro se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de face e de ambas as mãos com sucesso, anunciou uma equipe do hospital da Universidade de Nova York.

Joe DiMeo, de Nova Jersey, sofreu queimaduras em 80% do corpo em julho de 2018, após adormecer enquanto dirigia para casa após uma noite de trabalho. Seu carro capotou e explodiu.

Embora outro motorista que passava tenha conseguido resgatá-lo do carro em chamas, o acidente resultou em vários dedos amputados, grandes cicatrizes no rosto, perda de lábios e pálpebras, o que afetou sua visão e sua capacidade de levar uma vida normal e saudável.

Ele passou quatro meses na unidade de queimados, onde recebeu enxertos e transfusões de sangue que salvaram sua vida. Os médicos o colocaram em coma induzido por dois meses e meio.

Após a operação, DiMeo diz que agora tem uma “uma segunda oportunidade na vida” e enviou uma mensagem de esperança.

“Sempre há luz no fim do túnel, nunca desista”, disse o paciente em entrevista coletiva organizada pela NYU Langone Health, centro médico acadêmico de Nova York, que realizou a operação inédita.

“Mal posso esperar para voltar ao trabalho”, disse ele. A cirurgia foi realizada em 12 de agosto de 2020 e durou cerca de 23 horas. A operação envolveu uma equipe de 96 pessoas liderada pelo cirurgião Eduardo Rodríguez, diretor do programa de transplante facial Langone da NYU. “Todos nós somos de opinião unânime de que Joe é o paciente perfeito”, disse Rodriguez. “Ele é o paciente mais motivado que já conheci.”

Este foi o quarto transplante de face realizado por Rodríguez, e o primeiro das mãos realizado sob sua coordenação. Duas outras tentativas simultâneas de transplante facial e de mão são conhecidas, mas ambas falharam.

Um dos pacientes morreu de complicações causadas por uma infecção, enquanto o outro teve que ser submetido a uma amputação das mãos transplantadas.

Um teste de anticorpos reativos indicou que DiMeo rejeitaria 94% dos doadores, portanto, encontrar uma correspondência exigiu uma pesquisa nacional equivalente a “encontrar uma agulha em um palheiro”, disse Rodriguez.

O doador compatível foi finalmente encontrado em Delaware, por meio do programa de doadores Gift of Life.

DiMeo recebeu um transplante de ambas as mãos até o meio de seu antebraço, incluindo os ossos do rádio e da ulna, três nervos dominantes, seis veias que exigiam conexões vasculares e 21 tendões.

Ele também fez um transplante de face completo, incluindo testa, sobrancelhas, orelhas, nariz, pálpebras, lábios e ossos do crânio, maçãs do rosto, nariz e queixo.

