Astro de 'Pantera negra' morreu no fim de agosto, aos 43 anos, após lutar contra um câncer. (Foto: Reprodução/instagram)

Simone Ledward, viúva do ator Chadwick Boseman, entrou na Justiça americana para poder administrar a herança do marido. Ele morreu aos 43 anos após lutar contra um câncer, em 28 de agosto, e não deixou testamento.

Segundo informações da revista People, Ledward abriu um processo de inventário em Los Angeles. O patrimônio de Boseman, conhecido por sua atuação como o Pantera Negra nos filmes da Marvel, é estimado em cerca de US$ 938,5 mil.

De acordo com a revista, os pais do ator, Leroy e Carolyn Boseman, também estão listados nos documentos do processo.

Oscar

O ator pode ser indicado duas vezes ao Oscar em 2021. A informação vem da revista Variety, que aposta nos trabalhos de Boseman em Destacamento Blood, de junho, e o inédito A Voz Suprema do Blues, que estreia em dezembro, para a premiação. Os dois títulos são produções da Netflix.

De acordo com a publicação, o serviço de streaming deve fazer uma campanha massiva para os dois filmes no Oscar, colocando Chadwick no holofote.

Em Destacamento Blood, dirigido por Spike Lee, Boseman interpreta Stormin’ Norman, o líder do esquadrão Bloods, composto apenas por soldados americanos negros. Stormin e os outros quatro membros serviram durante a Guerra do Vietnã; o filme mostra o grupo retornando ao país, muitos anos depois do fim da guerra, em busca de um tesouro que deixaram enterrado.

Já A Voz Suprema do Blues é inspirado na história da lendária cantora de blues, Ma Rainey. O filme é liderado por Viola Davis no papel da vocalista, enquanto Boseman interpreta o trompetista do grupo da Ma, Levee, que possui grandes ambições e uma relação conturbada com a cantora.

Os rumores indicam que Chadwick pode receber a indicação de Melhor Ator com A Voz Suprema do Blues e Melhor Ator Coadjuvante com Destacamento Blood.