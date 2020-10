Magazine Paulo Gustavo lembra internação do filho em CTI e agradece a ajuda de Angélica

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Paulo Gustavo é casado com Thales Bretas e os dois são pais de Romeo e Gael. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Amigo pessoal de Angélica, Paulo Gustavo é um dos convidados da apresentadora na edição deste sábado (17), do Simples Assim. O humorista contracena com a loira em uma esquete do programa sobre os ônus que naturalmente vêm a reboque da maternidade e da paternidade.

Nos bastidores, a dupla bateu um papo para o terceiro episódio do podcast Simples Assim – com Angélica. Paulo aproveitou a oportunidade para agradecer a esposa a mãe de Joaquim, Benício e Eva pela ajuda em um dos momentos mais delicados de sua vida: quando um dos filhos gêmeos do ator ficou internado em um CTI.

“Você foi muito importante no meu processo quando a gente começou a ter o filho. Fiquei superemocionado de você me ajudar, queria te agradecer aqui no seu programa para todo mundo ouvir. “Você foi superimportante para mim, é legal as pessoas saberem. Obrigado por tudo! Pelas ligações todas que eu fiz e você me atendeu com carinho”, disse.

Paulo contou que conheceu Angélica em uma gravação na TV. Dos encontros diante dos holofotes nasceu uma amizade fora dos palcos a ponto dele se considerar da família da loira: “Quando duas pessoas são de verdade, elas se encontram e a coisa vai acontecendo de forma muito natural. A gente se conheceu nos programas, na vida artística, e evoluiu pra amizade. Ela vai na minha casa, eu frequento a casa dela”.

“Fui entrando para a família. E admiro muito a Angélica, que é muito batalhadora, uma mulher forte, empoderada, não é acomodada, está sempre criando algo novo. E, ao mesmo tempo, consegue se dividir em ser mãe, com aqueles filhos lindos e educados. Eu acho ela um arraso”.

Pai de Romeo e Gael, frutos de seu casamento com o dermatologista Thales Bretas, Paulo contou que experimentar a paternidade era um desejo antigo em sua vida, mas que esperou o marido, onze anos mais novo, partilhar do mesmo desejo: “Quando a gente se conheceu, ele estava se formando no mestrado. E ele me falou que precisava amadurecer um pouco e acabar os estudos. Mas eu sempre quis. Então, quando ele se decidiu e embarcamos nessa, eu fiquei muito emocionado. Realmente, esse é o momento mais feliz da minha vida”.

O comediante disse ainda que, atualmente, toda sua agenda profissional é montada em torno dos horários das crianças e que sua visão de mundo mudou completamente por causa dos herdeiros. “Se tem uma reunião, a gente marca até 17h porque às 18h30 eles tomam banho”, explicou.

“É uma delícia ir para o trabalho, é uma delícia ir pra casa. A casa está mais colorida, está mais solar, criança traz essa energia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine