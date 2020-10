Magazine Cantora Sia revela apoio a Johnny Depp em batalha contra a ex Amber Heard

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

"Ele é claramente a vítima, depois de ouvir aquelas gravações”, disse a cantora Sia nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto Johnny Depp aguarda o início de seu julgamento por difamação contra a ex-esposa Amber Heard, o ator conseguiu um apoio inesperado. A cantora Sia, de 44 anos, revelou em um post no Twitter que está ao lado do astro de ‘Piratas do Caribe’.

Ela também falou sobre Amber Heard e seu ex-namorado Elon Musk. “Apenas mostrando meu apoio público a Johnny Depp”, Sia começou seu tuíte, que conseguiu mais de 8,4 mil curtidas.

“Quer dizer, eu adoraria que ele ficasse limpo e parasse com as joias, mas ele é claramente a vítima depois de ouvir aquelas gravações”, acrescentou ela.

A cantora provavelmente estava se referindo às gravações divulgadas no tribunal em fevereiro, gravadas em 2015, quando Amber Heard admitiu ter batido em Depp. Ela também postou outro tuíte falando sobre o ex-namorado de Heard, Elon Musk, com quem a atriz se relacionou por cerca de um ano antes de se separarem, em 2018.

“Além disso, @elonmusk, você não deu a ela os sete milhões que ela ‘doou’ do seu acordo?”, Sia começou. “Ela ainda saiu sete milhões mais rica. Por que você está protegendo ela? Ela nunca terá a ajuda de que precisa se todos ficarmos em silêncio!”, completou.

Sia estava se referindo aos US$ 7 milhões que Amber Heard recebeu como acordo do divórcio de Johnny Depp, que ela doou à American Civil Liberties Union (ACLU) e ao Hospital Infantil de Los Angeles.

Nem Amber Heard nem Johnny Depp responderam publicamente aos comentários da cantora. O ex-casal de atores se conheceu no set da adaptação de Hunter S. Thompson, ‘Diário de um Jornalista Bêbado’, em 2009, e começaram a namorar em 2012, depois que Depp se separou de Vanessa Paradis.

O casal oficializou a união em 2015, mas Heard pediu o divórcio em 2016, entrando com uma ordem de restrição contra Depp. O ex-casal está em uma batalha judicial depois que o ator entrou com um processo de difamação de US$ 50 milhões contra Heard depois que um artigo chamando Depp de “agressor de mulheres” foi publicado por ela em um tabloide.

