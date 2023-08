Tecnologia Você não precisa ouvir áudios do WhatsApp para saber o que dizem; saiba como ativar recurso no Android e iOS

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Além de transcrever áudios, LuzIA pode fazer listas, traduzir textos e desenhar. (Imagem: soyluzia.com)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante anos, uma das ferramentas mais populares do WhatsApp foi a capacidade de enviar áudio para os contatos com quem você conversa. Desta forma, em vez de escrever as mensagens tradicionais que caracterizam o serviço, alguns consideram esta forma de comunicação mais adequada por ser mais rápida e direta.

No entanto, isso impede que, em algumas ocasiões, sua escuta seja imediata, pois às vezes não é possível reproduzir esses áudios quando são recebidos. E, por isso, um agente baseado em IA facilitará a vida de muitos usuários.

LuzIA é uma extensão do ChatGPT que pode diretamente ser ligada ao WhatsApp e ao Telegram. Uma de suas principais características é a possibilidade de transcrever áudios, uma opção que nos permite saber o que nos foi dito em uma mensagem de voz sem precisar ouvi-la.

Recorde

Lançada em julho no Brasil, a inteligência artificial LuzIA já alcançou uma marca expressiva: mais de 2 milhões de usuários. Tal número coloca o país como o que mais interage com o chatbot no WhatsApp e no Telegram. Até o momento, mais de 200 mil áudios já foram transcritos por ela, e mais de 42 milhões de perguntas foram respondidas.

Segundo os dados coletados pela plataforma, entre 19 de julho e 6 de agosto, mais de 42 milhões de perguntas foram enviadas por brasileiros à LuzIA. Além disso, ela gerou mais de 700 mil imagens.

Até 6 de agosto, mais de 200 mil áudios foram encaminhados para a LuzIA. Segundo a empresa, isso dá quase 7 milhões de segundos ou 80 dias ininterruptos de mensagens de voz.

“Nós já estávamos otimistas com o anúncio para o Brasil porque sabemos o quanto o WhatsApp é popular por aqui, mas superou nossas expectativas”, diz Alvaro Higes, criador e CEO da LuzIA.

Transcrição

Para transcrever um áudio no WhatsApp, basta encaminhar para LuzIA. Ela, ao recebê-lo, fará uma transcrição imediata. Para conversar com a IA, basta acessar o site da LuzIA e clicar no ícone do Whats ou do Telegram (ou adicionar diretamente o número 11 97255-3036). Um chat com o bot será aberto. Ao encaminhar o áudio, escreva o comando “Transcrever aúdio”.

Além da transcrição de áudio, a LuzIA também possui outras funcionalidades muito interessantes. O bot pode traduzir textos, dar dicas de coisas variadas (como dieta, por exemplo), criar receitas, desenhar e etc. A inteligência artificial está disponível em português, inglês, francês e espanhol (seu idioma nativo).

Vale ressaltar que a LuzIA tem um limite de 10 minutos para transcrever os áudios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/voce-nao-precisa-ouvir-audios-do-whatsapp-para-saber-o-que-dizem-saiba-como-ativar-recurso-no-android-e-ios/

Você não precisa ouvir áudios do WhatsApp para saber o que dizem; saiba como ativar recurso no Android e iOS

2023-08-13