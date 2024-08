Olimpíada Paris 2024: Brasil vence a República Dominicana por 3 sets a 0 e se classifica para as semifinais do vôlei feminino

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

O Brasil está invicto nos Jogos Olímpicos de Paris Foto: CBV/Divulgação O Brasil está invicto nos Jogos Olímpicos de Paris. (Foto: CBV/Divulgação) Foto: CBV/Divulgação

A seleção brasileira de vôlei feminino venceu nessa terça-feira (6) a República Dominicana por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/13 e 25/17, e se classificou para as semifinais da Olimpíada de Paris.

A seleção fez mais um jogo muito seguro e ficou a frente do placar durante praticamente todo o tempo. Gabi foi a maior pontuadora do jogo, com 20 pontos. Ana Cristina marcou 14, e Rosamaria fez 17. Nyeme também se destacou na partida, defendendo muito bem.

O Brasil está invicto nestes Jogos Olímpicos. A seleção, comandada por José Roberto Guimarães, ainda não perdeu nenhum set nas partidas que disputou. O time volta às quadras nesta quinta-feira (8), contra os Estados Unidos. As americanas têm sido uma grande pedra no sapato das brasileiras. O time de Zé Roberto chegou a ficar 5 anos sem vencê-las, mas acabou com o jejum na Liga das Nações, pouco antes das Olimpíadas.

Esta é a oitava vez nas últimas nove edições olímpicas que a seleção brasileira se coloca entre as quatro melhores. Agora, a equipe busca sua sexta medalha olímpica após dois ouros, uma prata e dois bronzes. Em Tóquio (2020), o Brasil ficou com a prata ao perder a final para os Estados Unidos.

