3 de agosto de 2022

Volkswagen Gol: de volta ao 1º lugar depois de quase 8 anos. (Foto: Divulgação)

O Volkswagen Gol voltou a ser o carro mais vendido do Brasil. Segundo a Fenabrave, o fechamento das vendas de veículos em julho apontou o VW Gol em 1º lugar com 11,9 mil vendas, superando em mais de 1.000 unidades o Fiat Strada, que ficou em 2º com 10,9 mil e também o Chevrolet Onix, 3º colocado com 8,8 mil emplacamentos.

É a primeira vez que o Volkswagen Gol lidera o mercado no mês desde dezembro de 2014, portanto há quase 8 anos. Trata-se de um fato inédito na indústria automobilística, pois o Gol supera dois recentes fenômenos de vendas (Strada e Onix) a menos de seis meses de ser retirado de linha.

Hyundai HB20 e Chevrolet Onix Plus, ambos na casa de 8,1 mil vendas, completam o ranking top 5 de julho. Depois disso há um salto e o Fiat Argo aparece em 6º lugar com um número bem abaixo, de 6,1 mil. A lista dos 10 carros mais vendidos é completada com quatro modelos do segmento SUV.

O Chevrolet Tracker ficou em 7º com quase 6 mil e o Fiat Pulse chegou em 8º com 5,3 mil. O Nissan Kicks foi uma boa surpresa de julho, terminando em 9º lugar com 5,2 mil vendas. O 10º lugar ficou com outro SUV asiático, o Hyundai Creta, que obteve 5,1 mil emplacamentos.

Veja os 10 carros mais vendidos de Julho 2022:

– 1º Volkswagen Gol – 11.925;

– 2º Fiat Strada – 10.897;

– 3º Chevrolet Onix – 8.837;

– 4º Hyundai HB20 – 8.156;

– 5º Chevrolet Onix Plus – 8.135;

– 6º Fiat Argo – 6.103;

– 7º Chevrolet Tracker – 5.998;

– 8º Fiat Pulse – 5.300;

– 9º Nissan Kicks – 5.221;

– 10º Hyundai Creta – 5.125.

Clube das 4.000 vendas

Sete carros aparecem embolados logo abaixo dos 10 mais vendidos de julho. Podemos chamá-los de “sócios do clube das 4.000 vendas”, pois vão do 11º ao 17º lugar dentro desse patamar.

Em 11º lugar ficou o Volkswagen Voyage com 4.776 unidades (mais um carro que logo sairá de linha). Um dos carros mais baratos do Brasil, o Renault Kwid ficou em 12º lugar com 4.489 vendas. Depois vêm o Jeep Compass, primeiro SUV médio, em 13º com 4.402 unidades.

Somente em 14º lugar aparece a segunda picape do ranking, o Fiat Toro, com 4.333 emplacamentos. O Jeep Renegade ficou em 15º com 4.264, seguido de outra picape, o Toyota Hilux, em 16º com 4.122. Da mesma marca é o 17º colocado de julho, o Toyota Corolla, que vendeu 4.035 unidades. As informações são do Guia do Carro, do portal de notícias Terra.

