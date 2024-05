Geral Volkswagen inicia férias coletivas para trabalhadores de três fábricas no Brasil por causa do impacto das enchentes no RS

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A medida afeta as fábricas da Anchieta, de São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP) e São Carlos (SP). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Volkswagen iniciou, nessa segunda-feira (20), um período de férias coletivas em três unidades no Brasil por impacto na produção provocado pela tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. A medida afeta as fábricas da Anchieta, de São Bernardo do Campo (SP), Taubaté (SP) e São Carlos (SP).

Temporais causaram grandes enchentes no Rio Grande do Sul e mais de 150 pessoas morreram até o momento. Em comunicado à imprensa nesta segunda, a Volkswagen afirmou que “em função das fortes chuvas que acometem o estado do Rio Grande do Sul e o povo gaúcho, alguns fornecedores de peças da Volkswagen do Brasil, com fábricas instaladas no estado, estão impossibilitados de produzir nesse momento”.

Ainda segundo a Volks, as fábricas Anchieta e de Taubaté devem ter 10 dias de férias coletivas a partir de 20 de maio.

Já a fábrica de motores de São Carlos deverá ter férias de 11 dias para parte do time de produção. A fábrica de São José dos Pinhais (PR), no entanto, seguirá produzindo normalmente.

Ainda na nota, a Volkswagen do Brasil disse que “se solidariza com o povo sul-rio-grandense e reforça sua convicção de que a reconstrução desse estado será realizada com a mesma grandeza dos gaúchos”.

Impacto

Em comunicado enviado aos trabalhadores, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau) informou que 1,8 mil funcionários de Taubaté podem ser afetados com a medida.

Ainda segundo o sindicato, a medida é necessária “devido à situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul e com possibilidade de afetar a produção em Taubaté”.

Segundo o portal de notícias G1, algumas peças usadas pela fábrica da Volkswagen em Taubaté são enviadas do Sul do país. Com a tragédia no RS, existe a possibilidade de que a produção dessas peças seja impactada.

O Sindmetau explicou ainda que a aplicação de férias coletivas está prevista no acordo coletivo de trabalho firmado entre a montadora e o Sindicato.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista, onde fica a unidade Anchieta, de São Bernardo do Campo, estima que cerca de 4 mil dos 9 mil trabalhadores da fábrica entraram em férias coletivas. Em São Carlos, esse número ficou em pouco mais de 300 de um total de 800 metalúrgicos. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/volkswagen-inicia-ferias-coletivas-para-trabalhadores-de-tres-fabricas-no-brasil-por-causa-do-impacto-das-enchentes-no-rs/

Volkswagen inicia férias coletivas para trabalhadores de três fábricas no Brasil por causa do impacto das enchentes no RS

2024-05-20