Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Durante uma entrevista após a derrota por 2 a 0 do Grêmio para o Juventude no Gauchão, Tiago Volpi se irritou ao ser questionado sobre sua atuação contra o Caxias do Sul. Ao ser perguntado se tem acompanhado as críticas dos torcedores nas redes sociais por sua partida, especialmente pelo sol de falta sofrido, Volpi rebateu a pergunta.

“Não, não (acompanhei)… Não tenho que ficar pensando nisso. Acho até que sua pergunta é mal-intencionada neste momento”, reclamou. “Acho que conversei com vocês sobre isso [críticas dos torcedores] na coletiva. Acho que não tem necessidade nenhuma de você fazer essa menção hoje”, seguiu.

“Mas não me sinto questionado nas redes sociais. Eu me sinto tranquilo. Sei o que posso fazer e não tenho problema quanto a isso”, acrescentou.

O goleiro também foi questionado sobre o segundo gol sofrido na partida, um golaço de falta marcado por Jean Carlos, e negou falha. “Foi um belo gol de falta. Um chute forte, tentei chegar na bola e não consegui. Acontece, são coisas do futebol”, apontou.

Tiago Volpi também se colocou a disposição para o Gre-Nal deste sábado (08). “Claro (que estou pronto), estou em totais condições físicas para isso. Se o professor optar por mim, tenho total condição de jogar o Gre-Nal”, finalizou.

Volpi diz que não vê falha em segundo gol sofrido pelo Grêmio em jogo contra o Juventude pelo Gauchão

2025-02-06