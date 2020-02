Acontece Voltaire de Lima Moraes assume a presidência do Tribunal de Justiça do RS para a gestão 2020/2021

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2020

Posse ocorreu na tarde desta segunda-feira, na sede da instituição, na Capital, na presença do Governador Eduardo Leite, vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e demais autoridades Foto: O Sul Foto: O Sul

O desembargador Voltaire de Lima Moraes assumiu na tarde desta segunda-feira (03) a presidência do Tribunal de Justiça do RS para a gestão 2020/2021. A cerimônia ocorreu na sede da instituição, na Capital, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, na presença de autoridades e lideranças setoriais. Carlos Eduardo Zietlow Duro fez um balanço de sua gestão, antes de repassar o cargo ao novo presidente, salientando a expressiva votação para os cargos de administração, com ampla legitimidade para todas as ações e aperfeiçoamento do Judiciário, bem como a prestação de serviços de qualidade à sociedade, com transparência, moralidade e serenidade. “Não há outra forma de administrar”. Segundo ele, o período de sua gestão foi árduo, exigindo muito trabalho e dedicação, mas com todos os entraves superados. Ele traçou um histórico de sua gestão, destacando que o TJ-RS, dentre os cinco do País, foi o único a atingir eficiência máxima, com índices que se repetem há 11 anos.

O atual presidente deu posse aos desembargadores Luiza Helena Ribeiro (1º vice-presidente), Ícaro Carvalho de Bem Osório (2º vice-presidente), Ney Wiedrmann Neto (3º vice-presidente) e Wanderlei Terezinha Kubiak (Corregedora Geral de Justiça). Também foram empossados outros desembargadores por antiguidade, eleitos e suplentes.

Em seu discurso de posse, Voltaire de Lima Moraes agradeceu aos colegas que o acompanham desde os tempos da Universidade, colegas de profissão, traçando uma respectiva de sua trajetória profissional, da advocacia ao Ministério Público, até chegar à presidência do TJ.

Ele apontou o novo presidente do Conselho de Relações Institucionais do Tribunal de Justiça, que passa a ser o desembargador Francisco Moesch. Além disso, adiantou algumas ações que serão implantadas em breve em sua gestão, entre elas, o Fórum de Interlocução com a Sociedade, que será realizado em março próximo, além de ações que se voltarão para o futuro do jovem magistrado e “uma comissão para dar andamento ao plano de carreira dos servidores deste Poder”.

O Governador Eduardo Leite, o vice-governador Ranolfo Vieira Jr, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, também empossado nesta segunda-feira, compuseram a mesa de autoridades, entre outros representantes do Judiciário.

