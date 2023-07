Acontece Voluntariado do Sesc-RS doa mantas e agasalhos para o Projeto Mais Amor, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Peças são confeccionadas por voluntárias do Projeto Pedacinhos de Amor do Sesc Comunidade. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Através da campanha Pedacinhos de Amor, um grupo de Voluntariado do Sesc-RS fará a doação de 40 mantas de lã para o Projeto Mais Amor que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro Restinga, em Porto Alegre, neste sábado (8). Às 10h, serão entregues mantas, toucas e sapatinhos confeccionadas por voluntários integrantes do programa do Sesc para beneficiar crianças, adolescentes e familiares atendidos pelo projeto.

Criada com objetivo de amenizar o frio do intenso inverno gaúcho, a campanha Pedacinhos de Amor já entregou este ano mais do que o dobro de mantas produzidas no ano passado. Em 2022, entre as sete cidades participantes, foram distribuídas 543 mantas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O projeto segue arrecadando novelos de lã ou quadradinhos de tricô ou crochê, em medida 20cm x 20cm. Interessados em contribuir com a causa podem entrar em contato com o Sesc Comunidade por meio do telefone (51) 3224-1268.

