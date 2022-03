Rio Grande do Sul Voos diretos entre Passo Fundo e Campinas (SP) retornam a partir de 25 de abril

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Azul terá voos diários para São Paulo em abril, após a conclusão das obras de melhorias no Aeroporto Lauro Kurtz. Foto: Divulgação Azul terá voos diários para São Paulo em abril após a conclusão das obras de melhorias no Aeroporto Lauro Kurtz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Azul anunciou nesta quarta-feira (9) uma nova data de retomada de seus voos no Aeroporto Lauro Kurtz, em Passo Fundo, que acontecerá a partir do dia . A companhia irá operar voos diários e diretos para Campinas (SP), com aeronaves do modelo Embraer 195-E1, com capacidade para transportar confortavelmente até 118 pessoas.

O voo AD4856 partirá de Campinas às 12h40 com chegada prevista em Passo Fundo às 14h15. Já no sentido inverso, a decolagem no Aeroporto da cidade gaúcha está programada para ocorrer às 15h00, chegando no interior de São Paulo às 16h25.

Junto com o anúncio da retomada, a Azul divulga uma previsão de aumento na oferta deste mercado até o final do ano. No mês de julho, a empresa passará a disponibilizar um segundo voo diário e, em setembro, uma nova opção de horário será ofertada, encerrando o ano com três voos diários entre Passo Fundo e Campinas.

A Azul não operava em Passo Fundo desde o início da pandemia, há dois anos.

A partir do aeroporto Lauro Kortz será possível acessar a malha éstica e internacional da Azul, que oferece ligações para as principais cidades brasileiras, além de opções de viagens para os Estados Unidos e Portugal. “Estamos voltando com uma malha mais robusta do que antes da pandemia, com mais destinos atendidos e, consequentemente, maior conectividade aérea para a população de Passo Fundo e das cidades vizinhas”, Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul