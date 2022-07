Mundo Voos são suspensos no Reino Unido após calor extremo danificar pistas de pouso

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

Foram relatados danos no asfalto do Aeroporto de Luton e da base aérea de Brize Norton. (Foto: BBC)

Pelo menos dois aeroportos em Londres, na Inglaterra, fecharam nessa segunda-feira (18) depois que as altas temperaturas danificarem as pistas. Foram relatados danos nas superfícies de pouso no Aeroporto de Luton e na base aérea de Brize Norton.

Os termômetros chegaram a marcar 36ºC no Reino Unido, resultado de uma onda de calor que atinge parte da Europa nas últimas semanas e já provocaram pelo menos mil mortes, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal.

No aeroporto de Luton, em Londres, pousos e decolagens foram temporariamente interrompidos. Segundo o aeroporto, a interrupção foi para permitir “um reparo essencial da pista depois que altas temperaturas da superfície fizeram com que uma pequena seção se levantasse”.

A assessoria do aeroporto de Luton disse que ele ficou fechado por aproximadamente duas horas, reabrindo às 17h (14h no horário de Brasília). Cerca de 14 voos foram desviados para outros aeroportos, de acordo com dados do FlightRadar24.

Na base aérea de Brize Norton, a cerca de 120 quilômetros de Londres, a Força Aérea Real confirmou que estavam usando aeródromos alternativos depois que o site de notícias Sky News informou que o tempo quente havia derretido a pista.

O governo britânico realizou no último sábado (16) uma reunião de emergência para coordenar a resposta às altas temperaturas. As autoridades também emitiram um alerta vermelho para calor extremo nesta semana.

Nesta terça-feira (19), as temperaturas poderão chegar a 40°C pela primeira vez no país, representando um risco de saúde adicional, de acordo com o serviço de meteorologia do Reino Unido (MET). O recorde de temperatura britânico é de 38,7°C, registrado em 2019.

As autoridades aconselharam os moradores de Londres a não pegar o metrô ou viajar nos trens regionais nos próximos dias, a menos que seja absolutamente necessário. Como crianças e idosos são particularmente vulneráveis às altas temperaturas, escolas e casas de repouso também foram instruídas a tomar medidas para proteger estudantes e residentes.

Mortes

A Europa enfrenta uma onda de calor extremo que vem causando estragos. As altas temperaturas na última semana, com termômetros em torno de 40ºC, já provocaram pelo menos mil mortes, segundo órgãos de saúde da Espanha e de Portugal.

Os países ibéricos, assim como a França, também continuam a combater incêndios florestais que levaram à retirada de milhares de pessoas de suas casas. Segundo meteorologistas, os próximos dias podem registrar novos recordes de temperatura.

Na Espanha, a onda de calor já causou pelo menos 360 mortes, de acordo com dados do Instituto de Saúde Carlos III,

As altas temperaturas, que chegaram a atingir 45,7ºC, também vêm causando grandes incêndios florestais. No domingo (17), cerca de 20 deles permaneciam fora de controle em diferentes partes do país.

