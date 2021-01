Política “Votação para presidente da Câmara dos Deputados será presencial”, diz Rodrigo Maia

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Maia também afirmou que é possível discutir a possibilidade do voto ser aberto, e não secreto, como prevê o regimento da Câmara Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Após polêmica sobre votação presencial ou remota, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse nesta terça-feira (12) que a votação para a escolha da mesa diretora, que inclui o presidente da Casa, será presencial. A eleição será em 2 de fevereiro.

“Serão colocadas urnas no Salão Verde e Salão Nobre para garantir espaçamento entre deputados. E vamos ver numa próxima reunião da Mesa Diretora na segunda-feira (18) se pode haver exceção para quem está no grupo de risco, se poderiam votar ou não de forma remota.”

O candidato apoiado pelo Planalto, Arthur Lira (PP-AL), levantou suspeitas na semana passada sobre o formato da eleição diante de rumores de que Maia avaliava estabelecer uma votação remota para supostamente beneficiar o seu candidato, Baleia Rossi (MDB-SP).

Maia também afirmou que é possível discutir a possibilidade do voto ser aberto, e não secreto, como prevê o regimento da Câmara. “Se todos candidatos e partidos puderem entender que voto pode ser aberto, quem sabe.Não pode ser um debate para que não paire dúvidas sobre meu trabalho. Estavam dizendo que eu queria votação remota para beneficiar meu candidato.”

O presidente da Câmara, no entanto, disse que defende o voto fechado. “Eu não defendo, acho que o voto tem que ser fechado, mas por que não, já que se quer tanta transparência. Os agentes sociais ligados ao Bolsonaro estão em campanha pelo voto impresso já, com carreatas e caravanas a caminho da Câmara dos Deputados em Brasília no dia da eleição pedindo voto impresso já, então quem sabe uma transparência total também na eleição para Presidência da Câmara”.

