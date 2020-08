Walcyr Carrasco se acerta com Marina Ruy Barbosa após “briga”: “Voltamos à velha amizade”

O autor Walcyr Carrasco utilizou as redes sociais para contar que conversou com a atriz Marina Ruy Barbosa e eles deram um ponto final no desentendimento que havia entre os dois.

“Fico feliz em contar que falei com a @mariruybarbosa e que tudo que aconteceu no passado foi esclarecido. Voltamos à velha amizade! E quem sabe um dia trabalharemos juntos novamente!”, escreveu Walcyr.

A “desavença” entre eles ocorreu época da novela “Amor à Vida”, em 2013. Em uma entrevista no início da semana, o autor confirmou ter matado a personagem de Marina, Nicole, por ela ter se recusado a raspar o cabelo para a história. Em resposta, atriz contou que decidiu não mudar o visual para evitar “sensacionalismo”, dizendo-se insatisfeita com os rumos da novela.