Kim Kardashian aproveitou o sábado (22) ao ar livre com o marido, Kanye West, a irmã Kourtney Kardashian, o músico Harry Hudson, e a filha mais velha, North, de 7 anos. A socialite, que estaria enfrentando uma grave crise no casamento com o rapper, postou em seu Instagram várias fotos no momento de lazer em meio à natureza, inclusive praticando stand-up paddle com a menina.

Bem-humorada, Kim ainda mostrou detalhes de sua prancha e do calçado que usou para a prática do esporte. A socialite e o rapper, que têm outros três filhos – Saint, de 4; Chicago, de 2; e Psalm, de 1 –, passam por dificuldades desde que Kanye, que sofre de transtorno bipolar e aparentemente teve uma crise há algumas semanas, fez acusações contra Kim e à família dela no Twitter.

Entre vários tuítes, Kanye disse que pediu que Kim fizesse um aborto quando estava grávida de North, afirmou que tentava se separar da mulher há anos e comparou Kris Jenner, mãe da socialite, ao ditador norte-coreano Kim Jong-un.

A estrela do reality Keeping Up With The Kardashians, por sua vez, fez um post pedindo empatia com quem sofre de transtornos mentais. Kanye acabou pedindo desculpas a Kim.