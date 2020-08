Luísa Sonza diz que está com saudade do “mozão” em live de Vitão

Luísa Sonza marcou presentça na live que Vitão fez de seu show em um estacionamento de Maceió, Alagoas, na noite deste sábado (22). E, segundo apontaram os fãs no Twitter, assumiram o suposto romance, quando o cantor convidou a ex-mulher de Whindersson Nunes para entrar na transmissão no Instagram.

Em um vídeo publicado pelo perfil Gossip Girl na rede social, Luísa diz “saudades do mozão” respondendo a Vitão, que fala com o público “todo mundo com saudades do mozão”.

Segundo os internautas, o casal ainda disse “eu te amo” um para o outro, em determinado momento da live. Vitão e Luísa gravaram juntos a música “Flores”.