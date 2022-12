Tecnologia WhatsApp agora bloqueia print em mídias temporárias; saiba tudo

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Recurso, que foi oficialmente anunciado em agosto deste ano, estava em testes no Android e no iPhone. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp finalmente liberou o bloqueio de capturas de tela em mídias de visualização única. A novidade, que estava em testes desde outubro, foi anunciada em agosto deste ano, junto do recurso de remoção do status “online”, mas ainda não tinha data de lançamento prevista. Agora, com a nova função de privacidade, o usuário fica impedido de fazer prints de fotos e vídeos recebidos no envio temporário – o que garante mais segurança às informações trocadas pelo aplicativo.

A novidade foi identificada tanto no app para iPhone (iOS) quanto no Android, e não foi preciso atualizar o app na Google Play Store e/ou App Store para receber o recurso. Porém, caso seu celular ainda não tenha recebido a função, é possível que você precise atualizá-lo.

O recurso era bastante aguardado desde o seu anúncio. Agora, ao tentar fazer captura de tela de uma mídia de visualização única, no lugar do print, o usuário recebe uma imagem com os dizeres “Captura de tela bloqueada”.

O TechTudo tentou gravar a tela com a mídia temporária para entender se, com esse método, seria possível acessar a imagem ou vídeo. Em nossos testes, o aplicativo também bloqueou a gravação, indicando a mensagem de “Gravação de tela bloqueada”.

Não é possível optar por ficar de fora do recurso que bloqueia capturas de tela de mídias de visualização única. O novo recurso faz parte de uma atualização nas funções de segurança do WhatsApp, e, assim como a criptografia de ponta-a-ponta e a remoção do visto por último e do “online”, visa assegurar mais privacidade aos usuários.

Para utilizá-lo, basta enviar e/ou receber uma mídia de visualização única. Ao tentar fazer o print, caso seu celular já tenha recebido a função, você receberá a mensagem de “Captura de tela bloqueada”.

Pesquisa de mensagens por data

Como tem sido o costume, o WhatsApp procura experimentar novas ferramentas para o aplicativo e libera a capacidade para alguns usuários da versão beta. A mais nova atualização permitirá a pesquisa de mensagens por data pelo app.

De acordo com as informações do WABetaInfo, os testes do WhatsApp para essa atualização estão compatíveis com a versão iOS 22.24.0.77. O recurso deve ser disponibilizado apenas para alguns usuários beta e outros devem receber a funcionalidade no futuro.

Com a nova ferramenta, será possível ao usuário selecionar uma data específica para encontrar uma determinada mensagem nas conversas do mensageiro. Segundo o WABetaInfo, o recurso esteve em produção há dois anos, mas o WhatsApp só retomou o desenvolvimento recentemente.

A ferramenta de pesquisa por data é utilizada nos chats e para selecioná-la pelo WhatsApp beta, é preciso clicar em um ícone de calendário que aparecerá no canto direito do aplicativo. Caso a funcionalidade ainda não esteja visível, ela deverá ser disponibilizada para outros testadores nas próximas semanas.

Mensagem para si mesmo

Todo mundo sabe que uma das maneiras mais práticas de guardar informações é anotá-las em algum lugar. Pensando nisso, criou-se um costume de fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp, deste modo, você tem um bloco de notas infinito.

Atendendo o pedido dos usuários, a rede social resolveu permitir que as pessoas mandem mensagem para si próprias, sem a necessidade de criar um grupo. O novo recurso já entrou em vigor.

