Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

A empresa realizou uma parceria com o banco de dados Giphy, popular por permitir aos usuários pesquisar e compartilhar gifs animados. (Foto: Divulgação)

A empresa WhatsApp divulgou um “upgrade” para o uso das tradicionais figurinhas presentes no aplicativo. Com o intuito de aumentar o catálogo dos registros nos chats de conversa, a rede realizou uma parceria com o banco de dados Giphy, popular por permitir aos usuários pesquisar e compartilhar gifs animados. A novidade está presente em celulares que possuam a versão mais atualizada da plataforma.

O WhatsApp liberou nesta quarta-feira (14) a opção de enviar figurinhas animadas do Giphy, popular site de GIFs, pelo aplicativo. Os usuários podem acessar essas imagens através do botão de pesquisar, localizado na parte de emojis, figurinhas e GIFs do WhatsApp. Porém, para pesquisar pelas figurinhas animadas, é necessário abrir a aba dessa ferramenta.

Lembrando: o envio de figurinhas no WhatsApp está disponível ao clicar no botão de emoji, que fica no canto esquerdo do campo de texto. Você pode acessar esse menu clicando diretamente no botão, sem precisar abrir o teclado ao tocar na barra de mensagens.

No comunicado em que revela a novidade, o WhatsApp afirma que a novidade é uma maneira de permitir que as pessoas se expressem mais nas conversas. De fato, os usuários têm uma boa variedade de meios de se expressarem: emojis (emoticon se você nasceu antes de 1998), GIFs (também fornecidos pelo Giphy), avatar e figurinhas — seja as que você e seus amigos criam ou aquelas baixadas.

A pesquisa pela figurinha do Giphy permite usar tanto texto quanto emojis. O diferencial desse recurso para a ferramenta de GIFs está no tamanho do arquivo, dimensões da imagem e fundo transparente — o Giphy possui figurinhas na sua biblioteca. As figurinhas animadas terão o mesmo tamanho das figurinhas tradicionais.

Uma novidade para os usuários de Android é que a ferramenta de criar figurinhas finalmente chegou para os aparelhos. Esta funcionalidade já estava disponível para o iOS.

A parceria com o Giphy é a primeira anunciada pela Meta desde que foi obrigada a vender a empresa. Ao vender o repositório de GIFs, a big tech manteve algumas parcerias para as suas redes sociais, incluindo a ferramenta de envio de imagens do tipo pelo WhatsApp.

A Meta teve que vender o Giphy após o órgão regulador de mercado do Reino Unido, o CMA, decidir que a aquisição gerava um monopólio. A big tech comprou a empresa por US$ 400 milhões, mas acabou vendendo por US$ 53 milhões.

WhatsApp anuncia parceria para ofertar mais figurinhas

2024-08-16