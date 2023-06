Tecnologia WhatsApp apresenta problemas no envio de mensagens de áudio e de fotos

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

No WhatsApp, usuários afirmaram só conseguir enviar textos, ocorrendo falha no caso de imagens, vídeos e figurinhas. (Foto: Reprodução)

As redes sociais controlados pelo Meta, antigo Facebook, apresentaram instabilidade na tarde desta sexta-feira (16). O WhatsApp, por exemplo, deixou de enviar mensagens de áudio e recursos como uso figurinhas e fotos também apresentaram problemas.

Usuários relataram instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook e enfrentaram dificuldades para enviar áudios nos três aplicativos.

Além disso, no WhatsApp, usuários afirmaram só conseguir enviar textos, ocorrendo falha no caso de imagens, vídeos e figurinhas.

No Facebook, usuários também relatam haver falhas na exibição de imagens, tanto de foto, como de vídeos. Já no Instagram, o principal problema seria na publicação de stories.

A Meta, dona das três redes sociais, afirmou que estava ciente de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar as plataformas. “Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, disse a empresa, em nota.

Os três serviços tiveram relatos de instabilidade no Downdetector, que reúne notificações sobre falhas em aplicativos. No site, as notificações tiveram um pico por volta de 16h30 e voltaram ao normal às 17h40.

A página registrou um pico de 10 mil queixas sobre o WhatsApp. Parte dos usuários enfrentavam dificuldades no envio de mensagens e de áudios.

Em relação ao Instagram, eram mais de 1.800 notificações de problemas, especialmente sobre o aplicativo, sendo que as reclamações envolviam as dificuldades para postar na rede social.

Sobre o Facebook, houve pico de cerca de 500 relatos, sendo que a maioria apontava problemas na versão da rede social para navegador.

Mais de uma conta

Em outra frente, o WhatsApp está trabalhando em um recurso que permite usar de forma nativa mais de uma conta no mesmo aparelho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo WABetaInfo, que monitora atualizações no aplicativo.

A opção, que hoje está presente nos celulares de algumas fabricantes, poderá chegar no futuro a todos os dispositivos com suporte para mais de um chip.

Segundo o WABetaInfo, a funcionalidade está sendo desenvolvida e poderá ser lançada na versão beta em futuras atualizações. Não há previsão de quando o recurso chegará para todos os usuários.

O site identificou o recurso no WhatsApp Business, versão do aplicativo para empresas, mas afirmou ter evidências de que ele é compatível com o WhatsApp Messenger, usado por pessoas físicas.

Uma imagem divulgada pelo veículo indica que os usuários podem selecionar uma de suas contas no WhatsApp, como acontece nos aplicativos do Instagram e do Facebook.

Com a atualização, qualquer pessoa poderá gerenciar conversas e separar mensagens do trabalho e da vida pessoal, por exemplo. Para fazer isso hoje, é preciso usar mais de um celular ou usar “clones” do aplicativo por meio de recursos oferecidos por algumas marcas de celular. As informações são do portal de notícias G1.

