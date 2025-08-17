Tecnologia WhatsApp beta ganha novo design para página de visualização de Status

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Novidade não tem data oficial de lançamento. (Foto: Reprodução/WABetaInfo)

O WhatsApp testa um novo recurso para mostrar quem visualizou seus Status por último. Algo similar ao que acontece no Instagram, segundo o site WABetaInfo. A Meta pretende tornar mais simples identificar a audiência das publicações no app, mas o recurso ainda está em fase inicial de desenvolvimento e, por enquanto, não pode ser acessado nem mesmo na versão beta.

Atualmente, ao publicar no status, o WhatsApp mostra, em um ícone de olho, o número de pessoas que abriram o conteúdo. Para acessar detalhes como a ordem de visualização e os nomes dos usuários, é necessário abrir uma nova tela.

Com a atualização, caso ela seja disponibilizada para os usuários, ao acessar a lista completa, também será possível alterar as configurações de privacidade daquele status por meio de um atalho para as configurações. Como o app deixa o usuário definir quem pode ver as imagens e vídeos, fica mais fácil comparar estatísticas entre publicações.

Não há previsão oficial para que o recurso seja disponibilizado para todos os usuários. O WhatsApp também não confirmou o teste da ferramenta.

Em outra novidade, o app testa um recurso que permite criar Status exclusivos para grupos, já disponível na versão beta. Nesse formato, apenas os integrantes da conversa publicam e visualizam o conteúdo. A intenção é criar postagens mais segmentadas e temáticas.

Mais novidades

Em mais um movimento da Meta para competir com o Zoom e o Google Meet, o app ganhará um recurso focado em produtividade no trabalho. Agora é possível agendar chamadas em equipe, na qual o usuário terá acesso ao “Levantar a mão” para avisar quando quiser falar e reagir com emojis.

Para acessar a ferramenta, basta tocar no botão + e Agendar chamada. Depois é só convidar colegas ou amigos. Na mesma aba de Chamadas é possível ver a lista de participantes e os links para as ligações. Os criadores da call recebem notificações quando alguém entra na sala digital.

O mesmo link pode ser usado para adicionar a reunião ao seu aplicativo de calendário. Cada participante receberá um alerta na hora de começar.

Já sobre as reações, o WhatsApp acaba de introduzir uma nova forma de se expressar durante as chamadas em grupo.

Assim como visto em outros aplicativos que possibilitam interações do tipo, agora é possível levantar a mão para indicar que quer falar e enviar reações para participar sem necessariamente interromper o discurso do orador. O menu de reações traz os emojis ‘joinha’, coração vermelho’, ‘chorando de rir’, ‘rosto surpreso’, ‘rosto chorando’ e ‘mãos juntas’.

