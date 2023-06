Tecnologia WhatsApp começa a liberar envio de fotos em alta resolução

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O envio de fotos em alta resolução, porém, não é totalmente livre de compressão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Finalmente, o WhatsApp permite enviar fotos em alta resolução no Android. O site Canaltech encontrou a opção de qualidade elevada disponível na versão 2.23.12.78 do mensageiro (estável), atualmente em distribuição para todos os usuários.

Assim como previsto no WhatsApp Beta, as opções de qualidade aparecem no topo da tela, num botão ilustrado com a sigla “HD”. Ao tocar sobre ele, o app exibe a bandeja “Qualidade da foto”, em que é possível alternar a propriedade do envio de “Qualidade padrão” para “Alta definição”.

O envio de fotos em alta resolução, porém, não é totalmente livre de compressão. As mídias estão limitadas à resolução 3120 x 4160 pixels e ainda são aplicados ajustes na iluminação para reduzir o tamanho do arquivo. Apesar disso, é um salto significativamente grande em comparação à “Qualidade padrão” que possui resolução 1200 x 1600 pixels.

Os envios em alta definição do WhatsApp exigem mais internet para serem concluídos e, provavelmente por conta disso, é necessário optar pelo envio em HD a cada foto. No chat, as capturas enviadas ou recebidas em alta são identificadas com uma tag “HD” no canto do balão.

Por enquanto, o WhatsApp ainda não se manifestou oficialmente sobre a novidade, portanto é possível que a distribuição aconteça de forma gradativa. Segundo informações da Play Store, a atualização 2.23.12.78 é distribuída desde 20 de junho de 2023, então já deve estar disponível para a maioria dos usuários.

Como excluir sua conta

Em outra frente, para quem deseja dar um tempo do WhatsApp ou migrar para outro app de mensagens, é possível apagar a conta em alguns passos simples, que são realizados dentro do próprio aplicativo.

Antes de fazer esse procedimento, é importante saber que a ação é irreversível e que não é possível restaurar uma conta excluída, mesmo que o procedimento tenha sido feito por acidente.

Confira abaixo como apagar sua conta do WhatsApp:

– Na tela inicial, toque em ⁝ (ícone de três pontos no topo da tela) ou Configurações (iPhone);

– Toque em “Conta”;

– Selecione “Apagar minha conta”;

– Insira seu número de telefone em formato internacional – ex: +55 (99) 99999-9999;

– Clique novamente em “Apagar minha conta”;

– Selecione o motivo pelo qual você está excluindo o WhatsApp;

– Selecione “Apagar minha conta” para concluir.

90 dias

O processo para apagar seus dados do WhatsApp pode levar até 90 dias para ser concluído.

Após esse período, uma cópia dos dados ainda pode ser armazenada pela empresa. Mas ela não poderá ser acessada pelo usuário.

Ao confirmar a ação, a pessoa apaga a conta no WhatsApp, o histórico de mensagens e remove seu usuário de todos os grupos em que era listado no aplicativo. Usuários que mantêm o histórico de mensagens no Google Drive ou no iCloud perdem esse arquivo.

Mesmo com a exclusão da conta, as informações e os dados de grupos criados ou mensagens enviadas não serão apagadas para outros usuários. As informações são do site Canaltech e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/whatsapp-comeca-a-liberar-envio-de-fotos-em-alta-resolucao/

WhatsApp começa a liberar envio de fotos em alta resolução

2023-06-27