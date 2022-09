Tecnologia WhatsApp corrige brecha de segurança em versões antigas; veja como atualizar

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

O problema atinge as versões anteriores à 2.22.16.12, afetando WhatsApp para Android e iPhone (iOS). Foto: Reprodução

O WhatsApp informou que corrigiu uma vulnerabilidade de segurança que afetava o aplicativo de mensagens. Segundo a empresa, o erro permitia que o invasor infectasse o aparelho da vítima com vírus malware (software malicioso) durante uma chamada de vídeo.

O problema atinge as versões anteriores à 2.22.16.12, afetando WhatsApp para Android e iPhone (iOS), incluindo o WhatsApp Business.

Com essa vulnerabilidade, o hacker executa seu próprio código, enviando uma solicitação de videochamada. Depois disso, ele pode assumir o controle do app e acessar os dados da vítima.

Preciso atualizar?

Para checar se o seu celular está com uma versão anterior à 2.22.16.12, basta abrir o aplicativo do WhatsApp e seguir os passos:

No iPhone: Vá em Configurações; Depois, Ajuda; Visualize a última versão no topo.

No Android: Clique nos três pontos; Vá em Configurações; Por fim, Dados do aplicativo.

Caso o seu app esteja na lista, basta atualizar para a versão mais recente. No Android, você deve entrar na Play Store; no iPhone (iOS), basta ir à App Store.

Chamadas

O WhatsApp lançou um recurso para facilitar o início e a participação em uma chamada com apenas um toque. O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, fez o anúncio da funcionalidade “Links de Chamadas” na segunda-feira (26).

Para utilizar o recurso, os usuários podem acessar a opção “Links de Chamada” dentro da aba “Chamadas”. Depois da criação do link para ingressar tanto em chamadas de áudio ou de vídeo, eles poderão compartilhá-lo com amigos e familiares para participar da videochamada.

Para ter acesso ao dispositivo, os usuários precisarão da versão mais recente do aplicativo. A funcionalidade começa a ser disponibilizado nesta semana para todos os usuários.

Zuckerberg também afirmou que começou a testar as videochamadas em grupo para até 32 pessoas na plataforma. “Mais em breve”, disse.

Em agosto, a Meta começou a testar os recursos do “Comunidades” no WhatsApp que permitirá agregar vários grupos, possibilitando comunicação entre milhares de pessoas de uma só vez.

A ferramenta já está em testes para alguns usuários e deve começar a funcionar em todo o mundo ainda neste ano.

No entanto, no Brasil, a função e aumento do tamanho dos grupos da plataforma não serão implementados antes de 2023, de acordo com o ofício do aplicativo enviado ao Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo.

