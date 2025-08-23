Sábado, 23 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias WhatsApp é rede social? Defesa de Bolsonaro diz que uso do aplicativo pelo ex-presidente não violou restrições

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) argumentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele não descumpriu as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao utilizar o WhatsApp.

Esse é apenas um dos pontos que será analisado pelo ministro, que incluem risco de fuga e contato com outros investigados, o que também estava proibido. A defesa negou o descumprimento e disse que as acusações feitas pelo relatório da Polícia Federal são vazias de indícios.

Para os advogados do ex-presidente, o WhatsApp é um “aplicativo de troca de mensagens privadas” e não uma rede social. Portanto, na visão deles, não houve descumprimento.

Os defensores citam um despacho do próprio Moraes para sustentar a alegação.

“Tanto não há confusão entre o aplicativo de mensagens e as redes sociais que, em outras situações, essa diferença acabou por ser registrada nas decisões judiciais. É o que aconteceu, por exemplo, no INQ 4.921, quando Vossa Excelência determinou ‘a oitiva de especialistas em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais e nas plataformas de mensageria Whatsapp e Telegram’ – duas coisas absolutamente diversas, portanto”, escrevem eles na peça da defesa.

O argumento vai na contramão da própria inteligência artificial embutida no aplicativo. Ao responder sobre o assunto, a Meta AI disse que o “Whatsapp é considerado uma rede social, embora seja mais conhecido como um aplicativo de mensagens instantâneas”.

Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais desde o dia 18 de julho. A PF apresentou no relatório pelo menos 22 mensagens compartilhadas por Bolsonaro no dia 3 de agosto, dia de manifestações pelo Brasil em favor do ex-presidente.

Todas elas foram encontradas mais de 300 vezes em chats do WhatsApp cada uma. Elas foram enviadas por meio de quatro listas de transmissão montadas pelo ex-presidente. A ferramenta que permite o disparo de mensagens para vários contatos ao mesmo tempo sem precisar da criação de um grupo.

A defesa do ex-presidente também disse que ele não descumpriu a proibição de conversar com o filho, Eduardo Bolsonaro (PL), porque as conversas entre os dois encontradas pela PF foram até o dia 17 de julho. A decisão de Moraes que vetou os contatos é do dia seguinte.

“O que está presente nas trocas e mensagens, ainda que não tenha sido destacado pelo trabalho policial, é que a conversa com Eduardo termina quando Vossa Excelência proíbe o Peticionário de falar com o filho, em mais uma demonstração de obediência às decisões desta C. Suprema Corte”, dizem os advogados.

A petição da defesa será analisada por Moraes, que pode pedir a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de decidir se adotará novas medidas, como transformar a prisão domiciliar de Bolsonaro em prisão preventiva. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo

tags: em focoPolítica

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Centrão e direita correm para consolidar Tarcísio, refrear o clã Bolsonaro e disputar vice
Eduardo Bolsonaro acumula 12 faltas não justificadas; risco de perda de mandato ainda é distante
https://www.osul.com.br/whatsapp-e-rede-social-defesa-de-bolsonaro-diz-que-uso-do-aplicativo-pelo-ex-presidente-nao-violou-restricoes/ WhatsApp é rede social? Defesa de Bolsonaro diz que uso do aplicativo pelo ex-presidente não violou restrições 2025-08-23
Deixe seu comentário

Últimas

Futebol Neymar tem edema na coxa e inicia tratamento; Santos comunica CBD antes de convocação
Futebol CBF muda calendário de 2025, antecipa o fim do Brasileirão e adia a final da Copa do Brasil
Mundo Irmã de Milei é investigada na Argentina por suspeita de corrupção
| Derrota frustra governistas, e aliados de Lula avaliam abandonar CPI do INSS
Rio Grande do Sul Cidade da Zona Sul do Estado decreta estado de calamidade pública
Rio Grande do Sul Cerca de 8 mil empresas gaúchas podem ser excluídas do Simples Nacional se não regularizarem débitos
Rio Grande do Sul Chuvas deixam rastro de destruição no Rio Grande do Sul
Porto Alegre Em apenas 36 horas, chuva registrada em Porto Alegre supera a média histórica para o mês de agosto
Política Bolsonaro poderia ter ido para a Argentina? Entenda o asilo político
Grêmio Mosqueteiras do Grêmio conquistam o vice-campeonato do Brasileiro Feminino Sub-17
Pode te interessar

Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Mundo Envio de navios norte-americanos à Venezuela traz riscos ao Brasil

Economia Sobretaxas de Trump derrubam exportações do Brasil para os Estados Unidos, e indústria recorre a férias coletivas

Notícias O dedo de Renan Calheiros na derrota do governo na CPI do INSS