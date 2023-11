Tecnologia WhatsApp ganha chat de voz exclusivo para grupos grandes

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

A principal mudança está na forma de notificar alguém sobre a ligação. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp disponibilizou um novo chat de voz para grupos que possuem entre 33 e 128 participantes. A opção, estilo Discord e Clubhouse e disponível no app para Android e iOS, abre uma chamada de áudio para todas as pessoas da conversa enquanto permite enviar mensagens ou acessar outros chats do mensageiro.

Diferença

– Qual a diferença para o chat de voz convencional? A principal mudança está na forma de notificar alguém sobre a ligação: por ser um recurso voltado para grupos muito grandes, o novo bate-papo por voz apenas envia uma notificação para os integrantes da conversa e não faz os celulares tocarem como em uma ligação tradicional.

Essa opção mais discreta evita que dezenas de pessoas recebam o alerta de um telefonema ao longo do dia e fiquem com notificações de chamadas perdidas. Grupos grandes possuem dinâmicas diferentes de conversas menores, então é provável que nem todas as pessoas queiram participar de uma ligação ou receber muitos avisos.

Além disso, a novidade não permite fazer ligações de vídeo — as videochamadas estão limitadas a grupos com até 32 participantes.

O WhatsApp também garante que protege as conversas de voz da mesma forma que as chamadas e mensagens pessoais, com criptografia de ponta a ponta por padrão. Os controles de chamada aparecem na parte superior da conversa, o que permite ativar rapidamente o som, desligar ou continuar enviando mensagens para o grupo sem ter que sair da conversa.

Passo a passo

– Como criar um chat de voz em grupos grandes no WhatsApp: O novo bate-papo por voz pode ser ativado a partir de um ícone de ondas sonoras posicionado no canto superior direito nas versões para Android e iOS. O botão substitui os ícones para criar ligações em outras conversas menores.

Qualquer pessoa no grupo pode participar de um chat de voz desde que acesse o WhatsApp a partir do aparelho principal – o recurso desconsidera os perfis adicionais em outros dispositivos. A sala é encerrada após todas as pessoas saírem do espaço.

Siga estes passos para iniciar a chamada:

Acesse o grupo;

Toque no ícone de ondas sonoras;

Selecione “Iniciar conversa por voz”;

Aguarde a entrada de novos participantes;

Pressione “X” para sair.

Sucesso no Brasil

Os chats de voz podem fazer sucesso no Brasil – afinal, o país é o que mais manda áudios pelo WhatsApp no mundo, segundo o chefe do mensageiro. As informações são do site Canaltech.

https://www.osul.com.br/whatsapp-ganha-chat-de-voz-exclusivo-para-grupos-grandes/

