Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

Usuários reclamavam de dificuldade para fazer login e mandar mensagens. (Foto: Reprodução)

WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade durante parte da tarde dessa quarta-feira (11). O pico de reclamações no Downdetector, plataforma que reúne alertas de problemas em sites e plataformas, aconteceu por volta das 15h30. Usuários reclamavam de dificuldade para fazer login e mandar mensagens.

A instabilidade também foi relatada por usuários em outros países, como Argentina, Colômbia, Canadá, México, Estados Unidos e na Índia. Também houve relatos de problemas no Messenger e no WhatsApp Business.

Por volta das 17h, o número de reclamações já tinha caído bastante.

A Meta, proprietária das três plataformas, informou estar ciente dos relatos de problemas no acesso ao WhatsApp. “Estamos trabalhando ativamente em uma solução e começando a ver um retorno à normalidade para a maioria dos usuários. Esperamos que tudo esteja normalizado em breve”, completou.

A empresa não se pronunciou sobre os problemas no Instagram e no Facebook.

A queda das três plataformas da Meta foi um dos assuntos mais comentados no X na tarde dessa quarta-feira, com várias pessoas criando memes.

No X (antigo Twitter), alguns perfis começaram a compartilhar reclamações. “Eu, mais uma vez, atualizando os apps, ligando e desligando a internet, fazendo um milhão de malabarismos, até entrar aqui e ficar sabendo que o WhatsApp caiu e não só ele, como o Instagram e Facebook também”, escreveu um internauta na plataforma do bilionário Elon Musk.

No site Downdetector, que reúne alertas de problemas em sites e outras plataformas virtuais, mais de 70 mil notificações foram registradas até às 15h03 sobre o problema no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Já em relação ao Instagram, mais de 14 mil notificações, no mesmo horário, apontavam problemas para acessar a rede social. Usuários do Facebook também relataram dificuldades para acessar a rede social, mas em menor volume, com 6.000 notificações.

Diversos internautas publicaram sobre a queda das plataformas. WhatsApp, Instagram e Facebook também já constavam entre os assuntos mais falados do momento na plataforma de Elon Musk, e mais de 200 mil posts já havia sido realizados sobre a instabilidade. As informações são do portal de notícias G1, da revista Forbes e da CNN.

