Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

A atualização introduz um pacotão de novidades, incluindo capacidades de geração de imagens do Apple Intelligence. (Foto: Reprodução)

Finalmente o iOS 18.2 foi lançado para todos os usuários. A atualização introduz um pacotão de novidades, incluindo capacidades de geração de imagens do Apple Intelligence; melhorias no app Notas e integração da Siri com o ChatGPT.

O iOS 18.2 introduz mais funções do Apple Intelligence aos iPhones compatíveis — iPhone 15 Pro e toda linha iPhone 16. Vai ser a primeira vez que usuários poderão experimentar o Image Playground, o app gerador de imagens baseado em descrição em texto, e o Genmoji, gerador de emojis com IA.

Cada imagem do Image Playground pode ter um estilo diferente. Todas as criações são salvas na galeria e sincronizadas entre os dispositivos vinculados à conta.

Ainda sobre geração de imagens, há o Image Wand no app Notas. A ferramenta transforma rabiscos manuscritos e anotações em imagens.

O novo sistema do iPhone também incorpora a integração do ChatGPT com a Siri. Agora, se a assistente virtual da Apple se deparar com uma pergunta complexa demais, ela pedirá permissão para consultar o chatbot da OpenAI para responder sua solicitação.

De forma similar, as ferramentas de auxílio de escrita foram incrementadas com o ChatGPT. A solução pode revisar o texto por você, fazendo modificações em tom, extensão e outros detalhes.

Mais novidades

Contudo, essas não são as únicas novidades. Confira a lista de adições importantes:

• Apple Music e Apple TV agora podem interpretar buscas feitas em linguagem natural;

• O app Voice Memo agora pode captar gravações em diferentes camadas;

• O botão Controle de Câmera agora dá acesso ao “Visual Intelligence”, função para conferir informações sobre objetos e lugares ao redor;

• Foi adicionado o novo jogo de Sudoku no app News (exclusivo para países com assinatura News+);

• Foram adicionadas novas imagens para decorar o plano de fundo da página inicial do Safari;

• O Safari finalmente permite exportar/importar dados de outros navegadores;

• Foi adicionado um novo bloco na Dynamic Island que acompanha o progresso de downloads do navegador;

• O acionamento em dois estágios do botão Controle de Câmera agora permite alterar o foco e a exposição da câmera quando pressionado;

• O app Podcasts agora permite marcar marcar categorias como favoritas para acessar gêneros que mais gosta na biblioteca;

• O app Find My ganhou a função Share Item, que possibilita localizar e recuperar itens perdidos usando AirTags ou outros acessórios compatíveis.

Compatibilidade

A atualização vai ser distribuída para todos os celulares compatíveis com o iOS 18, porém há funções de IA exclusivas para aparelhos mais recentes — iPhone 15 Pro, 15 Pro Max e toda linha iPhone 16. Portanto, os celulares compatíveis com o iOS 18.2 são:

iPhone XS, XS Max e XR;

iPhone SE 2ª geração;

iPhone SE 3ª geração;

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max;

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max;

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max;

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max.

Junto do iOS 18.2, a Apple também lançou o iPadOS 18.2, o macOS Sequoia 14.2, tvOS 18.2, watchOS 11.2 e visionOS 2.2.

iOS 18.2: novo sistema do iPhone já está disponível; veja como instalar

2024-12-12